Внаслідок російських атак на Запоріжжя загинула дитина та два чоловіки, — ОВА

Росі за добу завдала майже 300 ударів по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих ударів загинула дитина та два чоловіки, ще 29 людей поранено. Зруйновано 10 приватних будинків, пошкоджено понад 400.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Армія РФ завдала 299 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області впродовж доби. 20 ракетних ударів росіяни здійснили по Запоріжжю та Запорізькому району.

Фото: Іван Федоров

"2 авіаційні удари по Роботиному та Малій Токмачці. 54 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. 222 артудари завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Омельника, Левадного, Вербового та Червонодніпровки", — повідомляє Іван Федоров.

325 повідомлень надійшло про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Фото: Іван Федоров

Росія завдала 12 ударів по Запоріжжю. Зруйновано сім будинків, щонайменше 35 пошкоджено. Окрім того, через масовану атаку ЗАЕС опинилася на межі блекауту. Під час масованої ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська". Вона з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України.