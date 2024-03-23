МЗС відкидає причетність України до теракту в Підмосков'ї

Міністерство закордонних справ України випустило офіційну заяву, у якій заперечує будь-які звинувачення щодо причетності нашої держави до стрілянини у концертному залі в підмосковному Красногорську.
На думку відомства, це "спланована провокація Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії та створення умов для посилення мобілізації".
У МЗС нагадують, що Кремль має тривалу історію створення кривавих провокацій, зокрема теракт у 1999 році на Каширському шосе. "Для путінської диктатури немає червоних ліній, вона готова вбивати власних громадян заради політичних цілей", - йдеться у заяві.
Міністерство закликає світову спільноту відкинути брехливі звинувачення на адресу України та посилити підтримку нашої держави у протистоянні російській агресії.
- Про те, що Україна не має жодного стосунку до подій у Підмосков'ї, раніше заявили у США.
- Провокацією путінського режиму теракт назвали і в Головному управління розвідки.