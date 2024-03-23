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МЗС відкидає причетність України до теракту в Підмосков'ї

Відомство нагадує, що путінський режим має тривалу історію провокацій.

МЗС відкидає причетність України до теракту в Підмосков'ї
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Міністерство закордонних справ України випустило офіційну заяву, у якій заперечує будь-які звинувачення щодо причетності нашої держави до стрілянини у концертному залі в підмосковному Красногорську.

На думку відомства, це "спланована провокація Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії та створення умов для посилення мобілізації".

У МЗС нагадують, що Кремль має тривалу історію створення кривавих провокацій, зокрема теракт у 1999 році на Каширському шосе. "Для путінської диктатури немає червоних ліній, вона готова вбивати власних громадян заради політичних цілей", - йдеться у заяві.

Міністерство закликає світову спільноту відкинути брехливі звинувачення на адресу України та посилити підтримку нашої держави у протистоянні російській агресії.

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