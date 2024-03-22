Одеситів закликали максимально економити електроенергію

В Одесі на 50% скорочують кількість одиниць міського електричного транспорту на маршрутах.

В Одесі вводять режим максимальної економії електроенергії через нинішню атаку Росії.

Міська рада Одеси закликала жителів буди ощадливими. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій в Одесі ввела заходи щодо економного використання електричної енергії.

Зокрема, до стабілізації ситуації в енергосистемі регіону та України в цілому, в Одесі на 50% скорочують кількість одиниць міського електричного транспорту на маршрутах.

Також місто дотримуватиметься режиму економії використання вуличного освітлення, скоротивши його до 30-40% або через зменшення інтенсивності роботи світлодіодних ламп, або завдяки скороченню кількості увімкнених вуличних ліхтарів.

Організаціям і підприємствам рекомендували скоротити споживання електроенергії, яку витрачають на вуличне освітлення, вивіски, борди, зайве освітлення в магазинах, кав’ярнях, торговельно-розважальних центрах та інших закладах.