Одеситів закликали максимально економити електроенергію

В Одесі вводять режим максимальної економії електроенергії через нинішню атаку Росії.
Міська рада Одеси закликала жителів буди ощадливими. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій в Одесі ввела заходи щодо економного використання електричної енергії.
Зокрема, до стабілізації ситуації в енергосистемі регіону та України в цілому, в Одесі на 50% скорочують кількість одиниць міського електричного транспорту на маршрутах.
Також місто дотримуватиметься режиму економії використання вуличного освітлення, скоротивши його до 30-40% або через зменшення інтенсивності роботи світлодіодних ламп, або завдяки скороченню кількості увімкнених вуличних ліхтарів.
Організаціям і підприємствам рекомендували скоротити споживання електроенергії, яку витрачають на вуличне освітлення, вивіски, борди, зайве освітлення в магазинах, кав’ярнях, торговельно-розважальних центрах та інших закладах.
- Цієї доби Росія спрямувала удари проти української енергетики. Пошкоджені близько 20 підстанцій та електростанцій. Є відключення на Харківщині, Дніпропетровщині, Одещині, Кіровоградщині, Сумщині, Полтавщині.
- Міністерство енергетики заявило, що російська армія провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.
- Через ураження енергооб'єктів споживання електроенергії обмежили у 7 областях.
- Станом на 15.00 Міненерго повідомляло по те, що частково заживили високовольтні лінії у низці областей. Зокрема, відновили роботу повітряної лінії електропередачі ПЛ-750 кВ «Дніпровська», яка живить Запорізьку АЕС. Після проведення аварійних робіт заживили споживачів у Вінницькій, Львівській областях. У Запорізькій області зняли мережеві обмеження, однак є знеструмлення через бойові дії.