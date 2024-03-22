Шмигаль заявив, що в мобілізації 500 тисяч осіб немає потреби
Шмигаль заявив, що в мобілізації 500 тисяч осіб немає потреби
Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)
Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
П'ять питань до керівника метро Віктора Брагінського, який пішов з посади не через ці питання
П'ять питань до керівника метро Віктора Брагінського, який пішов з посади не через ці питання
Боснійський бар’єр на шляху до Німеччини
Боснійський бар’єр на шляху до Німеччини
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
ГоловнаСуспільствоПодії

Киянин спробував втекти з України з копією паспорта громадянина Нігерії

Справжній нігерієць залишив Україну на початку повномасштабного російського вторгнення.

Киянин спробував втекти з України з копією паспорта громадянина Нігерії
Киянин спробував втекти з України з копією паспорта громадянина Нігерії
Фото: Пресслужба ДПСУ

Прикордонники не дали втекти за кордон українцю, який вирішив скористатись копією громадянина Нігерії. 

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Мешканець Києва зажадав перетнути кордон зі Словаччиною за копією інформаційної сторінки паспорта громадянина Нігерії, на якого – як йому здавалося – він був візуально схожим”, - йдеться у повідомленні. 

Підписуйтесь на наш Google News

Інспектори прикордонної служби виявили неспівпадіння, тим більше, що справжній власник паспорту залишив Україну ще на початку повномасштабного російського вторгнення.

Киянин спробував втекти з України з копією паспорта громадянина Нігерії
Фото: Пресслужба ДПСУ
Киянин спробував втекти з України з копією паспорта громадянина Нігерії

На громадянина України чекає суд, також на нього чекає чималий  штраф.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies