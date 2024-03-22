Справжній нігерієць залишив Україну на початку повномасштабного російського вторгнення.

Киянин спробував втекти з України з копією паспорта громадянина Нігерії

Прикордонники не дали втекти за кордон українцю, який вирішив скористатись копією громадянина Нігерії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Мешканець Києва зажадав перетнути кордон зі Словаччиною за копією інформаційної сторінки паспорта громадянина Нігерії, на якого – як йому здавалося – він був візуально схожим”, - йдеться у повідомленні.

Інспектори прикордонної служби виявили неспівпадіння, тим більше, що справжній власник паспорту залишив Україну ще на початку повномасштабного російського вторгнення.

Фото: Пресслужба ДПСУ Киянин спробував втекти з України з копією паспорта громадянина Нігерії

На громадянина України чекає суд, також на нього чекає чималий штраф.