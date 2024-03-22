Сьогодні, 22 березня, російські окупанти 10 разів атакували Нікополь Дніпропетровської області.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Армія РФ завдала ударів дронами-камікадзе та з артилерії.
Внаслідок російських обстрілів постраждав 57-річний чоловік. Йому надали меддопомогу, він лікуватиметься вдома.
Також обстріл пошкодив приватні будинки та 2 господарські споруди, зайнялося авто.
Сергій Лисак додав, що на Дніпропетровщині без світла внаслідок нічних російських ударів залишаються 27 тис. абонентів.
Крім енергооб'єктів, пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. У Дніпрі пошкоджені освітні заклади, лікарня, 9 багатоповерхівок, 6 приватних будинків, авто. У районі понівечені 9 сонячних панелей.
Також на Павлоградщині побиті 3 оселі, господарська споруда та легковий автомобіль.
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22 березня, як повідомило Міністерство енергетики, російська армія провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.
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Через ураження енергооб'єктів споживання електроенергії обмежили у 7 областях.
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Станом на 15.00 Міненерго повідомляло по те, що частково заживили високовольтні лінії у низці областей. Зокрема, відновили роботу повітряної лінії електропередачі ПЛ-750 кВ «Дніпровська», яка живить Запорізьку АЕС. Після проведення аварійних робіт заживили споживачів у Вінницькій, Львівській областях. У Запорізькій області зняли мережеві обмеження, однак є знеструмлення через бойові дії.
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На ДніпроГЕС, попри значні пошкодження, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання. Однак електроенергію станція поки не виробляє.