22 березня, як повідомило Міністерство енергетики, російська армія провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.

Станом на 15.00 Міненерго повідомляло по те, що частково заживили високовольтні лінії у низці областей. Зокрема, відновили роботу повітряної лінії електропередачі ПЛ-750 кВ «Дніпровська», яка живить Запорізьку АЕС. Після проведення аварійних робіт заживили споживачів у Вінницькій, Львівській областях. У Запорізькій області зняли мережеві обмеження, однак є знеструмлення через бойові дії.