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Росіяни за день 10 разів атакували Нікополь

Внаслідок російських обстрілів постраждав 57-річний чоловік.

Росіяни за день 10 разів атакували Нікополь
Наслідки російського обстрілу Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 22 березня, російські окупанти 10 разів атакували Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Армія РФ завдала ударів дронами-камікадзе та з артилерії. 

Внаслідок російських обстрілів постраждав 57-річний чоловік. Йому надали меддопомогу, він лікуватиметься вдома. 

Також обстріл пошкодив приватні будинки та 2 господарські споруди, зайнялося авто.

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Сергій Лисак додав, що на Дніпропетровщині без світла внаслідок нічних російських ударів залишаються 27 тис. абонентів. 

Крім енергооб'єктів, пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. У Дніпрі пошкоджені освітні заклади, лікарня, 9 багатоповерхівок, 6 приватних будинків, авто. У районі понівечені 9 сонячних панелей. 

Також на Павлоградщині побиті 3 оселі, господарська споруда та легковий автомобіль.

Наслідки російського обстрілу Нікополя
Фото: Сергій Лисак
Наслідки російського обстрілу Нікополя

Наслідки російського обстрілу Нікополя
Фото: Сергій Лисак
Наслідки російського обстрілу Нікополя

Наслідки російського обстрілу Нікополя
Фото: Сергій Лисак
Наслідки російського обстрілу Нікополя

Наслідки російського обстрілу Нікополя
Фото: Сергій Лисак
Наслідки російського обстрілу Нікополя

  • 22 березня, як повідомило Міністерство енергетики, російська армія провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.

  • Через ураження енергооб'єктів споживання електроенергії обмежили у 7 областях.

  • Станом на 15.00 Міненерго повідомляло по те, що частково заживили високовольтні лінії у низці областей. Зокрема, відновили роботу повітряної лінії електропередачі ПЛ-750 кВ «Дніпровська», яка живить Запорізьку АЕС. Після проведення аварійних робіт заживили споживачів у Вінницькій, Львівській областях. У Запорізькій області зняли мережеві обмеження, однак є знеструмлення через бойові дії. 

  • На ДніпроГЕС, попри значні пошкодження, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання. Однак електроенергію станція поки не виробляє.

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