Генштаб ЗСУ: Сили оборони відбили ворожі атаки на шести напрямках фронту

На фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 87 ракетних та 110 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє у вечірньому зведенні 22 березня Генеральний штаб ЗСУ.

Сьогодні Росія здійснила наймасштабнішу за останній час атаку - під час комбінованого удару окупанти запустили 63 БпЛА та 88 ракет різного типу, зазначили в Генштабі.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони та 4 важливих об'єктах противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 така: