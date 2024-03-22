​Стефанішина прокоментувала інформацію про заклик США до України не бити по російських нафтопереробних заводах

"Ми розуміємо заклик американських партнерів. Водночас ми воюємо тими спроможностями, ресурсами і практиками, які наявні у нас сьогодні", – заявила віцепрем’єр.

Віцепрем’єр із європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина відреагувала на інформацію про заклик США до України не бити по російських нафтопереробних заводах.

Як передає "Європейська правда", на Київському безпековому форумі Стефанішина сказала, що Україна діє відповідно до стандартів НАТО, а інші київські посадовці уже озвучували заяви, що з військової точки зору російська енергетична інфраструктура є законною ціллю.

"Ми розуміємо заклик американських партнерів. Водночас ми воюємо тими спроможностями, ресурсами і практиками, які наявні у нас сьогодні", – зазначила Стефанішина.

Вона розповіла, що коли у лютому 2022 року говорила зі штаб-квартирою НАТО аби вони "відіграли свою роль і звернулися до ООН, оскільки вони спроможні закрити небо, вони казали: "Ольго, ти не розумієш стандартів НАТО", і що у натовському розумінні це означає в першу чергу знищити інфраструктуру на території РФ, яка дає їм спроможність бомбити українські міста, заводи, які виробляють ракети".

"Власне, ми діємо відповідно до кращих натовських стандартів", – наголосила Стефанішина.