​Стефанішина прокоментувала інформацію про заклик США до України не бити по російських нафтопереробних заводах

Віцепрем’єр із європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина відреагувала на інформацію про заклик США до України не бити по російських нафтопереробних заводах.
Як передає "Європейська правда", на Київському безпековому форумі Стефанішина сказала, що Україна діє відповідно до стандартів НАТО, а інші київські посадовці уже озвучували заяви, що з військової точки зору російська енергетична інфраструктура є законною ціллю.
"Ми розуміємо заклик американських партнерів. Водночас ми воюємо тими спроможностями, ресурсами і практиками, які наявні у нас сьогодні", – зазначила Стефанішина.
Вона розповіла, що коли у лютому 2022 року говорила зі штаб-квартирою НАТО аби вони "відіграли свою роль і звернулися до ООН, оскільки вони спроможні закрити небо, вони казали: "Ольго, ти не розумієш стандартів НАТО", і що у натовському розумінні це означає в першу чергу знищити інфраструктуру на території РФ, яка дає їм спроможність бомбити українські міста, заводи, які виробляють ракети".
"Власне, ми діємо відповідно до кращих натовських стандартів", – наголосила Стефанішина.
- Financial Times написало, що Сполучені Штати Америки закликали Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, оскільки вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту.
- Попередження з Вашингтона були начебто адресовані СБУ та ГУР".
- США нібито стурбовані тим, що коли Україна продовжить завдавати ударів по російських об'єктах, Росія може завдати удару "по енергетичній інфраструктурі, на яку спирається Захід". Йдеться, зокрема, про трубопровід "Каспійського Трубопровідного Консорціуму", через який здійснюються постачання казахстанської нафти. У 2022 році Москва вже ненадовго припиняла його роботу.
- Україна останнім часом регулярно завдає ударів по нафтопереробним заводам в РФ. Так, найбільший НПЗ "Роснафти" в Рязані втратив свої потужності внаслідок удару українських дронів. Нафтопереробний завод отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти.
- За даними ГУР, з 2022 року відбулося як мінімум 12 атак на великі російські нафтопереробні заводи і як мінімум 9 цього року, а також кілька терміналів, складів і сховищ.