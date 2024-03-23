ISW: Росія планує захопити Харків, не перетворюючи його на "другий Маріуполь"

Російське командування надіється знайти 300 тисяч мобілізованих для наступальної операції на Харків.

Російське військове командування сподівається знайти достатні ресурси (300 тисяч мобілізованих) для проведення наступальної операції на Харків, пише Американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики інституту з посиланням на російське видання "Верстка" розповіли, що росіяни збираються створити необхідне для оточення Харкова угруповання.

Строковики, призвані навесні та небоєздатні резервісти відправляться на південний кордон, аби вивільнити задіяних там нині більш досвідчених військових для атаки на Харків.

За інформацією джерел, російській армії потрібно додатково 300 тисяч бійців для початку операції з оточення Харкова. При цьому росіяни сподіваються захопити місто, не перетворюючи його на "другий Маріуполь".

За даними аналітиків ISW, російська наступальна операція з оточення міста Харкова була б надзвичайно амбітною кампанією, котра вимагала б довгих рейдів відкритою місцевістю, до яких російські війська не вдавалися від початку повномасштабного вторгнення.

Зараз російські війська проводять наступальну операцію вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, де вони планують вийти до річки Оскіл у Харківській області.

Але навіть якщо росіяни досягнуть мети, перспективи просування окупантів до Харківської області зі східного берега річки Оскіл є такими ж складними, як і перспективи просування в інших місцях уздовж міжнародного кордону з Бєлгородською областю, якщо не більше.

Щодо ротації армії агресора, то ISW підкреслює, що росіяни виділили відносно невеликі сили для захисту кордонів РФ, і цих сил, коли б їх вивільнили за рахунок новобранців, було б недостатньо для операції з оточення Харкова.

Оголошений росіянами план з мобілізації 300 тисяч новобранців міг би дозволити російським військам вивільнити відносно боєздатні фронтові підрозділи для операції з оточення Харкова, але за рахунок наступальних операцій на інших ділянках фронту.

ISW поки не спостерігає жодних ознак того, що російські війська зараз готуються до наступальної операції з оточення міста Харкова.