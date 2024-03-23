Росіяни продовжують тиснути на плацдарм у районі Кринок Херсонської області, – Гуменюк

Російська армія продовжує штурмувати займані Силами оборони плацдарми у районі Кринок Херсонської області, однак позиції залишаються за українськими захисниками.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, пише Укрінформ.

"Ворог не припиняє штурмові дії. Він продовжує тиснути на плацдарм у районі Кринок. Там, у зоні відповідальності ОК "Південь", де облаштовано плацдарм, позиції залишаються за нами. Там за минулу добу окупанти провели два штурми. Продовжуємо закріплення на цих ділянках", – сказала Гуменюк.

Також, за словами речниці, росіяни продовжують штурмувати Оріхівський напрямок.

"Там велика лінія безпосереднього контакту з ворогом. Минулої доби наші підрозділи відбили там до 10 штурмів", – зазначила вона.

Росіяни продовжують терор не тільки регулярними артилерійськими обстрілами вздовж лінії зіткнення, але й використовують дрони різного типу – від FPV-дронів до баражуючих снарядів.