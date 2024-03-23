Уночі Сили оборони знищили 31 із 34 ворожих дронів

Уночі 23 березня Росія атакувала чотирма зенітними керованими ракетами С-300 Донецьку область та 34-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Безпілотники знищені у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
За інформацією Повітряниї сил, ворог атакував С-300 Донеччину, а також запустив 34 "шахеди" з районів Курської області (РФ) та мису Чауда (Крим).
Мобільні вогневі групи Сил оборони, зенітні ракетні підрозділи та авіація Повітряних Сил знищили 31 "шахед" у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
- Уночі мер Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram повідомив, що близько 1 години ночі місто атакували ворожі ударні безпілотники.