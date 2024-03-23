Уночі Сили оборони знищили 31 із 34 ворожих дронів

Безпілотники знищені у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

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Уночі 23 березня Росія атакувала чотирма зенітними керованими ракетами С-300 Донецьку область та 34-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Безпілотники знищені у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За інформацією Повітряниї сил, ворог атакував С-300 Донеччину, а також запустив 34 "шахеди" з районів Курської області (РФ) та мису Чауда (Крим).

Фото: повітряні сили

Мобільні вогневі групи Сил оборони, зенітні ракетні підрозділи та авіація Повітряних Сил знищили 31 "шахед" у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.