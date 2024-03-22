У найближчі години можливе часткове відновлення транспортного сполучення через ДніпроГЕС, - Федоров

Транспортне сполучення через ДніпроГЕС у Запоріжжі може бути частково відновлене найближчими годинами.

Про це розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в етері "УП.Підсумки".

Іван Федоров розповів, що ДніпроГЕС зруйнований, але повністю оцінити всі наслідки наразі неможливо. Для цього потрібно дочекатись інвентаризації всього зруйнованого майна.

Начальник ОВА зазначив, що ГЕС забезпечувала проїзд з лівого берега на правий, і зараз сполучення через ДніпроГЕС не відбувається.

"Така ситуація є досить критичною для міста. Тому нашою основною метою є відновлення сполучення між двома берегами Дніпра через греблю у найкоротші години", – наголосив Федоров.

При цьому, оскільки частина дорожнього полотна повністю зруйнована, відновлення сполучення буде частковим.