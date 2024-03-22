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У найближчі години можливе часткове відновлення транспортного сполучення через ДніпроГЕС, - Федоров

ДніпроГЕС зруйнований, але повністю оцінити всі наслідки наразі неможливо. 

У найближчі години можливе часткове відновлення транспортного сполучення через ДніпроГЕС, - Федоров
Атака на ДніпроГЕС, 22 березня 2024.

Транспортне сполучення через ДніпроГЕС у Запоріжжі може бути частково відновлене найближчими годинами.

Про це розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в етері "УП.Підсумки".

Іван Федоров розповів, що ДніпроГЕС зруйнований, але повністю оцінити всі наслідки наразі неможливо. Для цього потрібно дочекатись інвентаризації всього зруйнованого майна. 

Начальник ОВА зазначив, що ГЕС забезпечувала проїзд з лівого берега на правий, і зараз сполучення через ДніпроГЕС не відбувається. 

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"Така ситуація є досить критичною для міста. Тому нашою основною метою є відновлення сполучення між двома берегами Дніпра через греблю у найкоротші години", – наголосив Федоров.

При цьому, оскільки частина дорожнього полотна повністю зруйнована, відновлення сполучення буде частковим. 

  • 22 березня, як повідомило Міністерство енергетики, російська армія провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.

  • Через ураження енергооб'єктів споживання електроенергії обмежили у 7 областях.

  • Станом на 15.00 Міненерго повідомляло по те, що частково заживили високовольтні лінії у низці областей. Зокрема, відновили роботу повітряної лінії електропередачі ПЛ-750 кВ «Дніпровська», яка живить Запорізьку АЕС. Після проведення аварійних робіт заживили споживачів у Вінницькій, Львівській областях. У Запорізькій області зняли мережеві обмеження, однак є знеструмлення через бойові дії. 

  • На ДніпроГЕС, попри значні пошкодження, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання. Однак електроенергію станція поки не виробляє.

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