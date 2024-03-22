У найближчі години можливе часткове відновлення транспортного сполучення через ДніпроГЕС, - Федоров

Транспортне сполучення через ДніпроГЕС у Запоріжжі може бути частково відновлене найближчими годинами.
Про це розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в етері "УП.Підсумки".
Іван Федоров розповів, що ДніпроГЕС зруйнований, але повністю оцінити всі наслідки наразі неможливо. Для цього потрібно дочекатись інвентаризації всього зруйнованого майна.
Начальник ОВА зазначив, що ГЕС забезпечувала проїзд з лівого берега на правий, і зараз сполучення через ДніпроГЕС не відбувається.
"Така ситуація є досить критичною для міста. Тому нашою основною метою є відновлення сполучення між двома берегами Дніпра через греблю у найкоротші години", – наголосив Федоров.
При цьому, оскільки частина дорожнього полотна повністю зруйнована, відновлення сполучення буде частковим.
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