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Бійці ССО знищили апаратуру та місце дислокації російських аеророзвідників

Орієнтовні втрати противника близько 5 осіб.

Бійці ССО знищили апаратуру та місце дислокації російських аеророзвідників
ССО знищили російських аеророзвідників з апаратурою
Фото: Скріншот з відео

Бійці ССО виявили та знищили апаратуру та місце дислокації аеророзвідників російських окупантів у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба ССО.

“Операторами 73 морського центру СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого виявлено будівлю з аеророзвідниками, станцією РЕБ, антеною Alientech та БК ворога”, - йдеться у повідомленні.

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Особовий склад окупантів та апаратуру росіян знищили оператори FPV-дронів та розрахунок 122-мм гаубиці Д-30. Вони хірургічно точно знищили всі цілі.

Орієнтовні втрати противника близько 5 осіб.

  • Сили спецоперацій на Запорізькому напрямку ліквідували за допомогою FPV-дронів 10 одиниць важкої та автотехніки ворога. Зокрема, БТР та п’ять одиниць автомобільної техніки.
  • Оператори 73-го морського центру ССО завадили спробі російських окупантів замінувати водойми у Херсонській області.
  • Бійці Сил спецоперацій ЗСУ виявили важливу апаратуру ворога на окупованій частині Херсонської області та вдарили по ній за допомогою дронів.
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