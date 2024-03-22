Бійці ССО виявили та знищили апаратуру та місце дислокації аеророзвідників російських окупантів у Херсонській області.
Про це повідомила пресслужба ССО.
“Операторами 73 морського центру СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого виявлено будівлю з аеророзвідниками, станцією РЕБ, антеною Alientech та БК ворога”, - йдеться у повідомленні.
Особовий склад окупантів та апаратуру росіян знищили оператори FPV-дронів та розрахунок 122-мм гаубиці Д-30. Вони хірургічно точно знищили всі цілі.
Орієнтовні втрати противника близько 5 осіб.
- Сили спецоперацій на Запорізькому напрямку ліквідували за допомогою FPV-дронів 10 одиниць важкої та автотехніки ворога. Зокрема, БТР та п’ять одиниць автомобільної техніки.
- Оператори 73-го морського центру ССО завадили спробі російських окупантів замінувати водойми у Херсонській області.
- Бійці Сил спецоперацій ЗСУ виявили важливу апаратуру ворога на окупованій частині Херсонської області та вдарили по ній за допомогою дронів.