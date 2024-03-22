Орієнтовні втрати противника близько 5 осіб.

LB.ua в Google News

Фото: Скріншот з відео

ССО знищили російських аеророзвідників з апаратурою

Бійці ССО виявили та знищили апаратуру та місце дислокації аеророзвідників російських окупантів у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба ССО.

“Операторами 73 морського центру СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого виявлено будівлю з аеророзвідниками, станцією РЕБ, антеною Alientech та БК ворога”, - йдеться у повідомленні.

Особовий склад окупантів та апаратуру росіян знищили оператори FPV-дронів та розрахунок 122-мм гаубиці Д-30. Вони хірургічно точно знищили всі цілі.

Орієнтовні втрати противника близько 5 осіб.