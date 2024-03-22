Кількість загиблих унаслідок обстрілу Запоріжжя зросла до 3 осіб

Кількість загиблих унаслідок масованого обстрілу Запоріжжя росіянами зросла до 3 осіб.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
На цей час відомо про одного загиблого від ворожого обстрілу обласного центру.
Кількість поранених зросла до 14 мешканців. Ще 2 людини вважаються зниклими безвісти.
- Внаслідок обстрілів росіян у Запоріжжі зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури, десять приватних будинків та понад 35 багатоповерхівок. Перекрито автомобільний рух на дамбі ГЕС. За кілька годин ворог випустив по місту майже 20 ракет.