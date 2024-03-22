Кількість загиблих унаслідок обстрілу Запоріжжя зросла до 3 осіб

Є інформація про 14 поранених.

Кількість загиблих унаслідок масованого обстрілу Запоріжжя росіянами зросла до 3 осіб.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

На цей час відомо про одного загиблого від ворожого обстрілу обласного центру.

Кількість поранених зросла до 14 мешканців. Ще 2 людини вважаються зниклими безвісти.