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Кількість загиблих унаслідок обстрілу Запоріжжя зросла до 3 осіб

Є інформація про 14 поранених.

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Запоріжжя зросла до 3 осіб
Фото: Телеграм-канал Івана Федорова

Кількість загиблих унаслідок масованого обстрілу Запоріжжя росіянами зросла до 3 осіб.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

На цей час відомо про одного загиблого від ворожого обстрілу обласного центру.

Кількість поранених зросла до 14 мешканців. Ще 2 людини вважаються зниклими безвісти.

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  • Внаслідок обстрілів росіян у Запоріжжі зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури, десять приватних будинків та понад 35 багатоповерхівок. Перекрито автомобільний рух на дамбі ГЕС. За кілька годин ворог випустив по місту майже 20 ракет. 
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