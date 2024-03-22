Правоохоронці затримали і повідомили про підозру голові однієї із міжрайонних Медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) на Київщині за вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за довідку про присвоєння 3-ї та 2-ї групи інвалідності. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з серпня 2023 року голова однієї із комісій разом із лікарями Васильківської лікарні налагодили схему вимагання грошей за безпідставне оформлення інвалідності чоловікам призовного віку.

Так, для отримання інвалідності чоловіку необхідно “на папері” пройти лікування і певний час формально перебувати у стаціонарі лікарні. Після цього МСЕК видавала йому довідку про присвоєння 3-ї групи інвалідності строком на 1 рік.

У подальшому, голова комісії повідомила, що за такою ж схемою чоловіку зможуть зробити довідку про присвоєння 2-ї групи інвалідності.

Під час отримання коштів у розмірі 500 доларів жінку затримали. Наразі їй повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нещодавно у Запорізькій області поліція вилучила у підозрюваних в корупції посадовця МСЕК і посередника більше 1,2 млн доларів готівкою. Також у підозрюваних вилучили 2 кг психотропів.