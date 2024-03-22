Знаєте, що таке справжній цинізм?

Це коли ініціатор позбавлення виплат внутрішніх біженців публічно закликає їх не повертатись. Тому, що нічого не обіцяє окрім брехні. Пані Верещук відверто бреше, що біженці отримують виплати та допомогу.

Фото: EPA/UPG

А в цей же час, поки пані Верещук красиво розповідає казки віденського лісу, в Дніпрі біженців з Луганської області виселяє підрозділ МінЮсту. Просто тому, що шелтер за документами – не шелтер і біженці не мають права тут жити.

Ці дві події відбуваються одночасно. В одному всесвіті. На одній планеті. В одній країні. В одному уряді.

Підсилює вагу цинізму те, що саме пані Верещук та її відомства досі не спромоглися написати положення, наказ, інструкцію та будь-який нормативний папірець самі або взяти один з десятка запропонованих громадами щодо впорядкування використання гуртожитків на потреби біженців. Один папірець на два листа А4 міг би глобально вирішити питання житла та допомоги. Глобально. Проте – ні.

Мимоволі згадаю передвиборний ролик пані Верещук в образі Мері Поппінс. Та починаю чекати, коли зміниться вітер та ця «Мері» опиниться деінде разом із парасолькою безпорадності та нехтування мільйонами співгромадян. Подалі від точки вирішення проблем біженців. Назавжди.