Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Шмигаль заявив, що в мобілізації 500 тисяч осіб немає потреби
Шмигаль заявив, що в мобілізації 500 тисяч осіб немає потреби
П'ять питань до керівника метро Віктора Брагінського, який пішов з посади не через ці питання
П'ять питань до керівника метро Віктора Брагінського, який пішов з посади не через ці питання
Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)
Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
Боснійський бар’єр на шляху до Німеччини
Боснійський бар’єр на шляху до Німеччини
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
ГоловнаБлогиБлог Петра Андрющенка

Знаєте, що таке справжній цинізм?

Це коли ініціатор позбавлення виплат внутрішніх біженців публічно закликає їх не повертатись. Тому, що нічого не обіцяє окрім брехні. Пані Верещук відверто бреше, що біженці отримують виплати та допомогу.

Фото: EPA/UPG

А в цей же час, поки пані Верещук красиво розповідає казки віденського лісу, в Дніпрі біженців з Луганської області виселяє підрозділ МінЮсту. Просто тому, що шелтер за документами – не шелтер і біженці не мають права тут жити.

Ці дві події відбуваються одночасно. В одному всесвіті. На одній планеті. В одній країні. В одному уряді.

Підсилює вагу цинізму те, що саме пані Верещук та її відомства досі не спромоглися написати положення, наказ, інструкцію та будь-який нормативний папірець самі або взяти один з десятка запропонованих громадами щодо впорядкування використання гуртожитків на потреби біженців. Один папірець на два листа А4 міг би глобально вирішити питання житла та допомоги. Глобально. Проте – ні.

Мимоволі згадаю передвиборний ролик пані Верещук в образі Мері Поппінс. Та починаю чекати, коли зміниться вітер та ця «Мері» опиниться деінде разом із парасолькою безпорадності та нехтування мільйонами співгромадян. Подалі від точки вирішення проблем біженців. Назавжди.

Петро Андрющенко Петро Андрющенко , радник міського голови Маріуполя
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Другие записи блога:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies