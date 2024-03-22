Досвід репатріації в Ізраїлі як приклад наслідування для України

В сучасному світі демографічний стан країни є не лише відображенням кількісних змін населення та його територіального розміщення, він також виступає важливим фактором у формуванні векторів розвитку політики всієї держави, тим більше в умовах війни та в період післявоєнного відновлення, коли людський ресурс є надважливим та необхідним. Питання репатріації українців стає надзвичайно актуальним, оскільки розуміння та вирішення проблемних аспектів повернення громадян прямо впливає на демографічну ситуацію, здатність України забезпечити собі стабільне майбутнє та процвітання нації. У цьому контексті, аналіз багаторічного досвіду Ізраїлю як країни з найефективнішою процедурою повернення, допоможе сформувати бачення того, як повинна виглядати комунікація між потенційними репатріантами та мережею установ, що відповідають за підтримку та забезпечення інформацією людей при проходженні процесу репатріації, а також від чого залежить успіх інтеграції в суспільство та якими інструментами впливу цього можна досягти.

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Впровадження процесів репатріації, потребує наявності чіткого усвідомлення, на якому етапі знаходиться проблема міграції українців в даний момент, якої тенденції вона набуває та як не зволікаючи часом, можна почати будувати власну програму з повернення громадян.

За даними джерел Опендатабот та Державної Міграційної Служби України, з 2011 року по 2021 рік, загальна кількість українців, що виїхали за межі країни та не повернулись, складає близько 3,3 мільйона осіб, а враховуючи оцінки УВКБ ООН, що з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році до 2024 року, кількість біженців, що були офіційно зареєстровані, лише на території Європейського Союзу складає близько 6 мільйонів українців, ще сумарно понад 470 тисяч наших співгромадян отримали захист і перебувають в США та Канаді, а також 250 тисяч українських біженців знаходяться у Великобританії, кількість потенційних репатріантів може обчислюватись мільйонами українців, але при цьому ріст біженців з продовженням війни тільки збільшується. Відтак за спеціальною програмою CUAET для українських біженців в Канаді, було зареєстровано 1,2 мільйона заявок, з них 958 тисяч схвалених, за якими 221 тисяча українців вже прибули в країну. І це лише дані, що пораховані за певними міжнародними методиками, реальна кількість українців, що виїхала під час війни може бути набагато більшою.

В сучасній історії вже траплялись випадки, коли держави стикались зі значною міграцією людей, за схожих до нашої ситуації причин, так, наприклад кейс війни та подальшого розпаду колишньої Югославії є важливим для вивчення та може бути прикладом, як вдалих, так і невдалих інструментів впливу уряду країн та міжнародних організацій, на мотивацію повернення громадян. Однак на мою думку, саме досвід ізраїльської репатріації є більш релевантним до актуальних запитів сучасної України, де основа побудови процесу репатріації, полягає в національній безпеці та захисту своїх громадян, і це в умовах періодичних військових конфліктів, де також впроваджений правовий комплекс для налагодженого процесу репатріації та існує гідна й справедлива соціальна-економічна підтримка майбутніх репатріантів, це все за рахунок чого вже багато років функціонує і розвивається ізраїльська система репатріації і це те на що нам варто звернути свою увагу.

Особливість ефективності Ізраїльської репатріації, полягає в координації різних державних структур управління, як всередині країни, так і за її межами, що дає репатріанту розуміння кожного подальшого кроку з моменту прийняття рішення до повернення та перебування в Ізраїлі. Виділяючи кожен з таких кроків, маємо змогу створити “дорожню карту” із зонами відповідальності кожного органу в процесі репатріації.

1. Перші кроки на шляху до репатріації: Єврейське агентство та Посольство Держави Ізраїль.

Створюється Сохнут, також відоме як Єврейське агентство, представництва якого знаходяться в 58 країнах світу, де потенційний репатріант починає свій шлях, отримує всю інформацію про процес репатріації, допомогу у проходження необхідних процедур для повернення до Ізраїлю, а також спільно з репатріантом визначається дата, місце майбутнього проживання та координація з муніципалітетом, що допоможуть у питанні підбору квартири та інтеграції. В кінці проходження всіх процедур, Сохнут пропонує репатріантам безкоштовні квитки на літак та допомагає з оформленням багажу.

Результат: Створена мережа міжнародних агентств в різних країнах, з метою створення першої комунікації для репатріації осіб єврейської національності в світі.

Посольство Держави Ізраїль (відділ репатріації), наступне обов’язкове місце в процесі становлення репатріантом, інформацію про яке вам наддадуть куратори Сохнут, для запису на консульський прийом. Оскільки в Ізраїлі діє закон про повернення, що передбачає повернення осіб єврейської національності, тобто усі євреї та нащадки євреїв, незалежно від місця народження, мають право на репатріацію, якщо ви вважаєте, що відповідаєте вимогам, потрібно почати процес підтвердження та перевірки. По закінченню консульської перевірки, надається 6-ти місячна віза репатріанта та право на постійне місце проживання в Ізраїлі.

Результат: Залучення посольств, як елемент комунікації та проходження перевірки в процедурі репатріації із наступним відкриттям візи.

2. Соціальна та економічна допомога яку отримає репатріант, від уряду країни.

Безкоштовний квиток на літак та право на додатковий багаж, спеціальні програми для молодих репатріантів протягом перших 5 місяців в Ізраїлі - Єврейське агентство;

вся фінансова допомога під час періоду інтеграції, безкоштовне медичне страхування протягом 1 року для непрацюючих репатріантів, пільги щодо сплати муніципальних податків “арнону” на строк 12 місяців протягом перших 2 років з моменту репатріації, грошова допомога на оренду житла починаючи з 8-го місяця з моменту репатріації на період наступних 4 років, зменшений податок на купівлю нерухомості надається одноразово протягом 7 років з моменту репатріації, пільгова іпотека та позики на придбання житла надається одноразово протягом 15 років з моменту репатріації - Міністерство абсорбції;

безкоштовний “ульпан” курс івриту терміном навчання 5-10 місяців, у зручний час, протягом 10 років з моменту репатріації, можливість здобуття вищої освіти протягом перших 3 років з моменту репатріації - Міністерство освіти;

митні пільги, у тому числі пільгове мито на ввезення товарів, придбання товарів місцевого виробництва, а також ввезення з-за кордону або придбання в Ізраїлі автомобіля, протягом 3 років з моменту репатріації - Митниця Ізраїлю;

пільги на сплату прибуткового податку протягом 3,5 років з моменту репатріації - Податкова служба Ізраїлю;

допомога у працевлаштуванні, через направлення на курси підготовки для отримання ліцензії на роботу, підвищення кваліфікації, перекваліфікації, репатріанти, які мають вищу або спеціальну освіту можуть звернутися до центру працевлаштування для пошуку робочого місця відповідно за їх кваліфікацією, а також надається допомога в отриманні грошової позички на відкриття та розвиток бізнесу для приватних підприємців - Міністерство Алії, Міністерство абсорбції, Департамент праці та зайнятості.

Результат: Надання необхідної допомоги при створенні сприятливого середовища для успішної адаптації та інтеграції репатріантів в ізраїльське суспільство.

Базуючись на вище наведеному, координаційна робота з потенційними репатріантами, а також економічна та соціальна допомоги в період адаптації та інтеграції в суспільстві, є дійсно показовими для уряду нашої країни, а втім, ефективність цього комплексу дій, відображається в кількості залучення людей до процедури репатріації. Так з 1948 року по 2024 рік, 3 461 441 єврея повернулись на батьківщину, сьогодні це понад 35% від загальної кількості населення Ізраїлю.

По своїй суті Ізраїль є чудовим прикладом наслідування та залучення досвіду репатріації людей тому, що має успішний багаторічний досвід, а кількість репатрійованих осіб станом на 2024 рік, переважає загальну кількість населення з моменту отримання Ізраїлем незалежності, що може казати про зацікавленість репатрійованих людей залишатись на постійне місце проживання саме в Ізраїлі, навіть попри умови агресії з боку сусідніх країн, періодичних війн та військових операцій, уряд країни зберігає концепцію безпеки громадян, основою якої є всеосяжності військових, політичних, економічних та соціальних факторів, а також, гнучкості, реагування на мінливу реальність, яку неможливо передбачити завчасно. Звісно репатріація містить свої характерні проблеми, наприклад заздалегідь важко розрахувати численність повернених, через що в Ізраїлі виникали труднощі з забезпеченням роботою потоку репатріантів, з розселенням й наданням житла, а також можливі виникнення конфліктів, між групами людей різних поглядів. Все це є вважливим досвідом, який необхідно розкладати на складові та аналізувати кожен елемент окремо, вчитись на помилках, щоб уникнути їх повторень та створити власний унікальний комплекс дій.