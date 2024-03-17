Американський лобіст проти українських депутатів

В п’ятницю, 15 березня керівники українського парламенту – Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк і у їхньому обличчі всі депутати Верховної Ради отримали цікавого листа. Лист написано на бланку юридичної кампанії «Амстердам та партнери» і підписано ім’ям Роберта Амстердама. Того самого лобіста, якого підсанкційний олігарх Вадим Новинський винайняв для захисту інтересів УПЦ МП . Точніше, для зриву закону №8371, яким передбачено заборону діяльності релігійних організацій, які мають керівний центр на території держави-агресора.

Фото: 5 канал Адвокат Роберт Амстердам

Амстердам звертається до парламентарів як «міжнародний юридичний радник» УПЦ МП. Жодним чином, ясно, не зазначаючи, хто його таким статусом наділив, які він має повноваження і чого це в принципі депутати мають прислухатися до його думки.

Як відомо, інформація про те, що «православний олігарх» Вадим Новинський підписав договір про лобіювання інтересів УПЦ МП з американським лобістом Уільямом Уітні Бьорк-Уайт, з’явилася 16 жовтня 2023 року. Бьорк-Уайт – професор права Університету Пенсильванії, Роберт Амстердам напряму координує з ним свою діяльність. 6 листопада 2023-го Бьорк-Уайт, відповідно до закону США щодо реєстрації іноземних агентів (FARA), направив до Мін'юсту США декларацію, де просить себе таким іноземним агентом визнати. Мета – законне лобіювання інтересів УПЦ МП. Навіть побіжний аналіз цієї декларації виявляє в ній численні помилки, цілком ймовірно не випадкові, з метою введення в оману Мін'юсту США (починаючи від некоректних юридичних адрес УПЦ МП і закінчуючи більш серйозними «косяками»). Не кажучи вже проте, що згідно з вимогами FARA – 612(a), подавати її треба протягом десяти днів, а не через три тижні.

Фото: law.upenn.edu Американський юрист Уільям Уітні Бьорк-Уайт

Тим більше Бьорк-Уайт свою лобістську діяльність розгорнув дуже швидко. Вже 19 жовтня (тобто через три дні після укладення контракту з Новинським) він публікує в авторитетному виданні «The Hill» абсолютно наклепницьку статтю про те, як українська влада займається… «богоборством», утискає «православну віру», а автори закону №8371 щоранку ледь не християнськими дітьми снідають. Це зараз не жарти. І не перебільшення. На жаль.

Але повернемось до Амстердама та його листа. Починається він зі звинувачень («посилюється ваша атака на УПЦ») і погроз «це наражає вас особисто на юридичну відповідальність у країнах по всьому світу», «а також можливі кримінальні покарання». Нібито на підставі «акту Сергія Магнітського» (оцініть цинізм), що є повною юридичною маячнею.

За його логікою, «український уряд надає перевагу націоналістичній політиці над верховенством права», буквально влаштовуючи проти УПЦ МП «кампанії терору», не дозволяючи служити навіть по хатах – приватно, чим повертає нас в «сталінські часи». При цьому Амстердам декілька разів посилається на норми канонічного права, згідно з яким УПЦ МП була, є і залишається частиною РПЦ. Але про це «чомусь» не згадується.

«Наша компанія задокументувала численні випадки допитів епіскопів і парафіян, заарештованих за фальшивими та сфабрикованими звинуваченнями», - наголошує лобіст. Тут, вочевидь, йдеться про карні справи за держзраду, заклики до розпалювання релігійної ворожнечі, які проти численних представників УПЦ МП порушено СБУ, але Амстердам це не уточнює.

Фото: CБУ Співробітники СБУ на території Києво-Печерської Лаври

Натомість ще раз підкреслює: «Якщо це й закон буде проголосований у Раді, наша команда працюватиме над тим, щоб санкції та інші правові наслідки були накладені на тих, хто дозволив атаку на свободу віросповідання в Україні».

Тобто маємо справу з прямими погрозами громадянина США членам українського парламенту та зі спробами втручання у внутрішні справи України. За даними LB.ua, в понеділок 18 березня Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики збереться, у зв'язку із цим, на екстрене засідання. Планується, що депутати мають звернутися до СБУ, а ті – своєю чергою – до ФБР.

З питаннями простими й нехитрими:

На якій підставі діє Роберт Амстердам? Адже, на відміну від колеги Бьорка Уайта, він офіційно не засвідчував свою роботу як лобіста в інтересах УПЦ МП (що, повторюсь, є порушенням американського законодавства);

Хто і як сплачує роботу Амстердама на УПЦ МП? Конкретно. Новинський, нагадаю, під санкціями, тож – за логікою – це має бути якийсь посередник. Послуги, додам, недешеві – лише за офіційним прайсом година роботи компанії Амстердама коштує 1400 доларів. От і порахуйте.

Ну І суто внутрішнє: чому Амстердам називає себе «адвокатом» УПЦ МП? Як саме вони пов'язані? І що про це офіційно (!) думають в УПЦ МП (окрім їхнього універсального «за все слава Богу»).

Фото: "Духовний фронт" Роберт Амстердам у Києві

Як відомо, зовсім нещодавно Амстердам приїздив до Києва. Власне, в листі він посилається на результати саме цієї поїздки. За сім днів встиг зустрітися з керманичем УПЦ МП Онуфрієм, православним «бодибілдер» Артемом Дмитруком, Артемом Культенком, черкаським Феодосієм (ходить під підозрою СБУ) та іншими «достойниками» з УПЦ МП, які розповідали йому про «богоборчу державу». Здогадайтеся з трьох раз, де жив, на чому їздив і де працював Амстердам в ці дні.

Фото: твіттер Амстердама Зустріч Амстердама з митрополитом Онуфрієм

Правильно, жив в маєтку Новинського у Козині, працював в офісі «Смартхолдингу» на Ігорєвській, пересувався на машинах колишнього народного депутата. Навіть не намагаючись приховати «сліди».