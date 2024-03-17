Американський лобіст проти українських депутатів

Амстердам звертається до парламентарів як «міжнародний юридичний радник» УПЦ МП. Жодним чином, ясно, не зазначаючи, хто його таким статусом наділив, які він має повноваження і чого це в принципі депутати мають прислухатися до його думки.
Як відомо, інформація про те, що «православний олігарх» Вадим Новинський підписав договір про лобіювання інтересів УПЦ МП з американським лобістом Уільямом Уітні Бьорк-Уайт, з’явилася 16 жовтня 2023 року. Бьорк-Уайт – професор права Університету Пенсильванії, Роберт Амстердам напряму координує з ним свою діяльність. 6 листопада 2023-го Бьорк-Уайт, відповідно до закону США щодо реєстрації іноземних агентів (FARA), направив до Мін'юсту США декларацію, де просить себе таким іноземним агентом визнати. Мета – законне лобіювання інтересів УПЦ МП. Навіть побіжний аналіз цієї декларації виявляє в ній численні помилки, цілком ймовірно не випадкові, з метою введення в оману Мін'юсту США (починаючи від некоректних юридичних адрес УПЦ МП і закінчуючи більш серйозними «косяками»). Не кажучи вже проте, що згідно з вимогами FARA – 612(a), подавати її треба протягом десяти днів, а не через три тижні.
Тим більше Бьорк-Уайт свою лобістську діяльність розгорнув дуже швидко. Вже 19 жовтня (тобто через три дні після укладення контракту з Новинським) він публікує в авторитетному виданні «The Hill» абсолютно наклепницьку статтю про те, як українська влада займається… «богоборством», утискає «православну віру», а автори закону №8371 щоранку ледь не християнськими дітьми снідають. Це зараз не жарти. І не перебільшення. На жаль.
Але повернемось до Амстердама та його листа. Починається він зі звинувачень («посилюється ваша атака на УПЦ») і погроз «це наражає вас особисто на юридичну відповідальність у країнах по всьому світу», «а також можливі кримінальні покарання». Нібито на підставі «акту Сергія Магнітського» (оцініть цинізм), що є повною юридичною маячнею.
За його логікою, «український уряд надає перевагу націоналістичній політиці над верховенством права», буквально влаштовуючи проти УПЦ МП «кампанії терору», не дозволяючи служити навіть по хатах – приватно, чим повертає нас в «сталінські часи». При цьому Амстердам декілька разів посилається на норми канонічного права, згідно з яким УПЦ МП була, є і залишається частиною РПЦ. Але про це «чомусь» не згадується.
«Наша компанія задокументувала численні випадки допитів епіскопів і парафіян, заарештованих за фальшивими та сфабрикованими звинуваченнями», - наголошує лобіст. Тут, вочевидь, йдеться про карні справи за держзраду, заклики до розпалювання релігійної ворожнечі, які проти численних представників УПЦ МП порушено СБУ, але Амстердам це не уточнює.
Натомість ще раз підкреслює: «Якщо це й закон буде проголосований у Раді, наша команда працюватиме над тим, щоб санкції та інші правові наслідки були накладені на тих, хто дозволив атаку на свободу віросповідання в Україні».
Тобто маємо справу з прямими погрозами громадянина США членам українського парламенту та зі спробами втручання у внутрішні справи України. За даними LB.ua, в понеділок 18 березня Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики збереться, у зв'язку із цим, на екстрене засідання. Планується, що депутати мають звернутися до СБУ, а ті – своєю чергою – до ФБР.
З питаннями простими й нехитрими:
- На якій підставі діє Роберт Амстердам? Адже, на відміну від колеги Бьорка Уайта, він офіційно не засвідчував свою роботу як лобіста в інтересах УПЦ МП (що, повторюсь, є порушенням американського законодавства);
- Хто і як сплачує роботу Амстердама на УПЦ МП? Конкретно. Новинський, нагадаю, під санкціями, тож – за логікою – це має бути якийсь посередник. Послуги, додам, недешеві – лише за офіційним прайсом година роботи компанії Амстердама коштує 1400 доларів. От і порахуйте.
Ну І суто внутрішнє: чому Амстердам називає себе «адвокатом» УПЦ МП? Як саме вони пов'язані? І що про це офіційно (!) думають в УПЦ МП (окрім їхнього універсального «за все слава Богу»).
Як відомо, зовсім нещодавно Амстердам приїздив до Києва. Власне, в листі він посилається на результати саме цієї поїздки. За сім днів встиг зустрітися з керманичем УПЦ МП Онуфрієм, православним «бодибілдер» Артемом Дмитруком, Артемом Культенком, черкаським Феодосієм (ходить під підозрою СБУ) та іншими «достойниками» з УПЦ МП, які розповідали йому про «богоборчу державу». Здогадайтеся з трьох раз, де жив, на чому їздив і де працював Амстердам в ці дні.
Правильно, жив в маєтку Новинського у Козині, працював в офісі «Смартхолдингу» на Ігорєвській, пересувався на машинах колишнього народного депутата. Навіть не намагаючись приховати «сліди».