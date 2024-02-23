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Митрополит Черкаської єпархії УПЦ МП отримав четверту підозру від СБУ

Йому інкримінують "порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно".

Митрополит Черкаської єпархії УПЦ МП отримав четверту підозру від СБУ
Митрополит Черкаської єпархії УПЦ МП отримав підозру
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала нові докази злочинів керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП).

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Цього разу встановлено, що після оголошення попередніх підозр клірик продовжив поширювати серед своїх парафіян фейки щодо "захоплення" Храму Різдва Пресвятої Богородиці у Черкасах і видворення звідти служителів церкви. Також у своїх проповідях митрополит намагався дискредитувати священнослужителів інших конфесій.

Митрополит записував деструктивні відеозвернення на офіційній сторінці єпархії у фейсбуці.

Семантико-лінгвістична і судово-психологічна експертизи підтвердили факти його злочинних дій. Наразі йому повідомлено про підозру за ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно).

Вирішується питання щодо зміни йому запобіжного заходу на більш суворий.

Нагадаємо, що керівником Черкаської єпархії УПЦ (МП) є митрополит Черкаський і Канівський Феодосій. Минулого року йому повідомили вже три підозри - за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та заперечення збройної агресії Росії. Матеріали цих справ скеровано до суду. При цьому, як повідомлялося, перебуваючи під цілодобовим домашнім арештом, священнослужитель продовжував розпалювати релігійну ненависть через соцмережі.

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