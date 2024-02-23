Росіяни за добу 13 разів обстріляли громади Чернігівщини та Сумщини

Зафіксовано 99 вибухів. Про постраждалих не повідомлялося.

Вирва від авіабомби на Сумщині (архівне фото)

Протягом доби російські окупанти здійснили 13 обстрілів прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 99 вибухів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у Telegram.

У Чернігівській області ворог обстріляв із міномета 120 мм тричі Карповичі Семенівської громади (23 приходи), Миколаївку (1 прихід), із FPV-дрона було атаковано Блешню (1 прихід). Крім цього, противник обстріляв із РСЗВ Луку Сновської громади (6 приходів), а також із міномета 82 мм - Грем'яч Новгород-Сіверської громади (6 приходів).

У Сумській області окупанти з РСЗВ обстріляли Стягайлівку Шосткинського району (20 приходів), Порохонь (15 приходів), з міномета 120 мм - Зноб-Трубчевську (4 приходи), Прогрес (4 приходи), Стару Гуту (9 приходів). Прогрес також було атаковано з міномета 82 мм (10 приходів).

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.