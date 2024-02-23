77% поляків допомагали українським біженцям

За перший місяць після початку повномасштабного вторгнення до Польщі прибули 2 мільйони наших співгромадян.

Посол Польщі у Туреччині Мацей Ланг стверджує, що 77% поляків тим чи іншим чином були залучені до надання допомоги українським біженцям.

Як повідомляє Укрінформ, на заході в Анкарі дипломат оприлюднив статистику, згідно з якою за перший місяць після 24 лютого до Польщі прибули 2 мільйони українців.

"Ніхто не був до цього готовий. Наші кордони виглядали як нескінченна ріка людей. Поляки приходили до кордону, щоб забрати до себе українців", - розповів Ланг.

Таким чином польська влада змогла обійтися без створення таборів для біженців, адже польські сім'ї розмістили їх у своїх домівках.