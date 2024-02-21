За рік кількість українців, які вважають Польщу “однозначно дружньою”, зменшилась більш ніж у 2 рази

Також з червня суттєво зменшилась кількість українців, які вважаєть США “однозначно дружньою” країною – з 61% до 35%.

Соціологічна група "Рейтинг" 10-11 лютого 2024 року в межах 26-ї хвилі дослідження динаміки суспільних настроїв населення України провела оцінку дружності країн.

Загалом більшість вважає дружніми до України США і Великобританію (по 81%), Німеччину (80%), Польщу і Литву (по 79%), Канаду (78%), Францію (70%), Японію (55%).

Польща залишається дружньої країною для більшості українців, однак позитивна оцінка зменшилася з 94% до 79% порівняно з минулим роком. Крім того, з 79% до 33% знизилася частка тих, хто вважає Польщу однозначно дружньою.

Хоча для більшості українців США продовжує сприйматися дружньою країною, однак також з 61% у червні до 35% наразі знизилася частка тих, хто говорить про однозначну дружність США, й натомість обирає варіант «скоріше дружня».

Абсолютна більшість українців вважає ворожими країнами РФ (97%), Білорусь (90%), Іран (75%).

Китай і Угорщина перейшли в категорію скоріше недружніх країн: 58% вважають ворожим Китай, і 52% - Угорщину. Раніше ці дві держави сприймалися більш нейтрально: Китай у червні 2023 вважали ворожою країною 34% опитаних, а 52% – нейтральною, а Угорщину вважали раніше ворожою країною 42% опитаних, ще 26% – нейтральною.

До Білорусі ставлення також погіршилось: з 56% до 71% виросла частка респондентів, які ставляться до Білорусі як до абсолютно ворожої країни.

Нейтрально-дружнім вважають Ізраїль: 44% оцінили як нейтральну, 38% – дружню.

Туреччину українці розглядають більше як нейтральну країну (51%). Водночас, порівняно з червнем 2023 з 40% до 30% знизилася поширеність думки, що Туреччина є дружньою країною.

Нагадаємо, згідно з дослідженням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), більшість українців вважають, що Зеленський має залишатися президентом до завершення воєнного стану.