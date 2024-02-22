​СБУ затримала агента Росії, який шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Миколаївського морпорту

Також шпигуна цікавили координати сухопутних підрозділів українських захисників, які залучені до бойових операцій на лівобережжі Херсонщини.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили на Миколаївщині ще одного інформатора спецслужб Росії, який збирав розвіддані про Сили оборони поблизу Чорного моря.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед пріоритетних "цілей" ворога були військові кораблі ЗСУ і напрямки їхнього переміщення. Також шпигуна цікавили координати сухопутних підрозділів українських захисників, у тому числі тих, які залучені до бойових операцій на лівобережжі Херсонської області.

"Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки ракетно-дронових атак на прифронтову частину півдня України. Але співробітники СБУ своєчасно нейтралізували таку загрозу. У результаті контрдиверсійних заходів російського інформатора викрили на початковому етапі його розвідувально-підривної діяльності. Це дозволило убезпечити місця дислокації підрозділів ЗСУ, а також задокументувати злочинні дії фігуранта і затримати його у власному помешканні", - зазначили в СБУ.

Ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого агресор дистанційно залучив до співпраці на початку цього року.

У поле зору окупантів чоловік потрапив через свої неодноразові дописи на підтримку війни проти України.

Після відпрацювання ворожих завдань чоловік "звітував" своїм кураторам у месенджер.

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувальної діяльності на користь країни-агресора. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми.