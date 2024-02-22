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На Херсонщині за добу внаслідок обстрілів поранено три людини

Ворог здійснив 47 обстрілів, випустивши 156 снарядів.

На Херсонщині за добу внаслідок обстрілів поранено три людини
Архівне фото
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

У Херсонській області за добу внаслідок обстрілу поранено три людини, є влучання в житлові квартали.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 47 обстрілів, випустивши 156 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, БПЛА та авіації. По Чорнобаївці завдав ракетного удару. По місту Херсон ворог спрямував 34 снаряди", – написав він у Telegram.

У результаті російської агресії три людини дістали поранення.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; складське приміщення в Херсонському районі; стільникову вежу в Бериславському районі.

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