Сили оборони ліквідували за добу ще 1160 російських окупантів, літак і 36 безпілотників

Загалом Росія вже втратила в Україні 407 240 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1160 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 407 240 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 407240 (+1160)

танків – 6523 (+7)

бойових броньованих машин – 12373 (+35)

артилерійських систем – 9867 (+41)

РСЗВ – 997 (+5)

засоби ППО – 680 (+2)

літаків – 339 (+1)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7596 (+36)

крилаті ракети – 1903 (+0)

кораблі/катери – 25 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 12924 (+63)

спеціальна техніка – 1566 (+8).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та двох зенітних ракетних комплексах противника. Також, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та 3 розвідувальні БпЛА.

Підрозділами ракетних військ завданно ураження по п'яти районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двох складах ПММ, трьох пунктах управління, восьми артилерійських засобах та радіолокаційній станції противника.