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Уночі РФ атакувала 10 "шахедами" і протирадіолокаційною ракетою Х-31П

Захсники збили вісім БпЛА.

Цієї ночі росіяни атакували Україну десятьма ударними БпЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ (РФ) та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря, повідомили Повітряні сили.

Захисникам вдалося збити вісім безпілотників. Їх збивали в чотирьох областях.

"У ніч на 22 лютого 2024 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – рф та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря. Вісім безпілотників знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram

Ракета Х-31П – радянсько-російська керована ракета середньої дальності, яку запускають з літаків МіГ або Су. Призначена не для атак, а для враження радіолокаційних засобів. 

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