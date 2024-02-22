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Інспектор Міноборони США: для переданої Україні зброї немає плану підтримки

Це може завадити Збройним Силам підтримувати належну роботу цілої низки техніки.

Інспектор Міноборони США: для переданої Україні зброї немає плану підтримки
Комплекс Patriot
Фото: EPA/UPG

Офіс генерального інспектора Міноборони США оприлюднив заяву, у якій стверджується, що Пентагон передав Україні озброєння без плану підтримки для довготривалої експлуатації. Йдеться про броньовані машини Bradley та Stryker, танки Abrams та системи протиповітряної оборони Patriot.

Відсутність плану підтримки ставить під загрозу здатність Збройних Сил України тривалий час підтримувати передану техніку у належному стані та надійно її використовувати. Інспектор також зауважив, що США надавали Україні обмежену кількість запасних частин, амуніції та засобів технічної підтримки до зброї та не впровадили систему, яка б зробила такі поставки продуманими. 

У висновку також йдеться, що "міністерство оборони працює над планом підтримки озброєння, але відсутність попереднього передбачення у цьому питанні викликає стурбованість і потребує негайного виправлення".

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