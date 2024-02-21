Умєров і Сирський поспілкувалися із главою Пентагону Остіном

Міністр оборони України Рустем Умєров разом із Головнокомандувачем генерал-полковником Олександром Сирським провели телефонну розмову з Міністром оборони США Ллойдом Остіном.
Про таке повідомили у Міністерстві оборони України.
Зокрема, генерал Сирський поінформував про поточну ситуацію на передовій.
"Ми обговорили спільне розуміння ситуації та план дій. У центрі уваги також було постачання боєприпасів. Працюємо над нагальними потребами ЗСУ та довгостроковим плануванням в рамках коаліцій спроможностей у форматі "Рамштайн", – розповів Міністр оборони України
Також Рустем Умєров висловив подяку Ллойду Остіну за його лідерство.
- Пентагон чекає, поки Конгрес США ухвалить рішення про допомогу Україні, щоб негайно надати необхідне озброєння. Як заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, як тільки Конгрес забезпечить повноваження щодо фінансування допомоги –Пентагон зможе достатньо швидко доправити пакети озброєння, виділені за розпорядженням президента, українцям.
- У Міноборони США сподіваються, що незабаром зможуть надати Україні допомогу. Йдеться, в першу чергу, про ППО та артилерію.
- Проте, попри затримки фінансування, деякі поставки техніки в Україну тривають згідно з укладеними раніше контрактами. Зокрема, продовжуються постачання артилерійських снарядів, ракет для HIMARS, спроможності ППО та іншого військового обладнання.
- Відхід українських сил від Авдіївки значною мірою відбувся через брак боєприпасів і зброї. Про таке заявив нещодавно радник Байдена Джейк Салліван. Тому Білий дім закликає Конгрес терміново ухвалити законопроєкт про національну безпеку та надати життєво важливу підтримку Україні, щоб вона могла продовжувати захищатися від ворога.