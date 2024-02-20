Євросоюз продовжив санкції проти РФ за захоплення частини територій України

Рада Європейського Союзу продовжила на рік санкції проти Росії за окупацію частини території України, передає Укрінформ.
“Доти, доки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням міжнародного права, доцільно зберегти в силі всі заходи, запроваджені Союзом, і вжити додаткових, якщо це необхідно. Отже, обмежувальні заходи мають бути продовжені ще на 12 місяців, до 24 лютого 2025 року”, - йдеться у заяві.
Рада ЄС запровадила санкції проти Росії 23 лютого 2022 року, а 6 жовтня розширила географічну сферу дії обмежень на всі непідконтрольні уряду України райони Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.
Зазначимо, до 2-ї річниці повномастабного вторгнення РФ в Україну Євросоюз планує запровадити 13-й пакет санкцій. Нещодавно глава угорського МЗС заявив, що Будапешт не буде блокувати 13-ий пакет санкцій проти Росії.