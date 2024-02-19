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Міністри оборони України та Чехії обговорили збільшення поставок боєприпасів

Під ча розмови міністри обговорили навчання українських пілотів та військову допомогу.

Міністри оборони України та Чехії обговорили збільшення поставок боєприпасів
Умєров і Чернохова
Фото: Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з чеською колегою Яною Черноховою, де обговорили збільшення поставок артилерійських боєприпасів та підготовку українських пілотів.

Про це Умєров повідомив у Facebook.

"Провів плідну розмову з міністром оборони Чеської Республіки Яною Черноховою. Висловив вдячність Чехії за безперебійну військову допомогу, підготовку українських льотчиків та участь у Коаліції з розмінування. Наголосив на важливості збільшення поставок артилерійських боєприпасів", – ідеться у повідомленні. 

Рустем Умєров подякував колезі за безперебійну військову допомогу Чехії необхідними боєприпасами для України. Сподіваємося, незабаром агресор на фронті відчує результати нашої співпраці.

Раніше президент Чехії Петр Павел під час виступу на панельній дискусії за участі керівників п'яти держав-членів ЄС у Мюнхені заявив, що Чехія знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України.

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