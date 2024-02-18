Запрошення України до НАТО на ювілейному саміті цього року стало б потужним сигналом Путіну, – Єрмак у Мюнхені

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки керівник Офісу президента Андрій Єрмак спільно з Генеральним секретарем НАТО у 2009–2014 роках Андерсом Фогом Расмуссеном провів зустріч Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України.

Про це повідомляє Офіс президента.

У заході також узяли участь: колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон, експрем'єр-міністр Швеції Карл Більдт, співголова партії «Союз 90/Зелені» Омід Нуріпур (Німеччина) та колишній спеціальний представник США в Україні Курт Волкер.

Андрій Єрмак зазначив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало безпосереднім наслідком того, що Україні в останні два десятиліття не дозволили приєднатися до НАТО.

“Україна потребує НАТО, але Альянсу також необхідна Україна. І якнайшвидше. Невизначеність у цьому питанні дасть Росії змогу виправдати продовження війни. Запрошення України стало б сигналом рішучості з боку союзників по НАТО. Це було б потужним сигналом Путіну, що загроза подальшої військової агресії не завадить Україні приєднатися до НАТО. Таким чином, зникне головне обґрунтування для Росії продовжувати війну”, – сказав він.

Керівник Офісу Президента зауважив, що вторгнення Росії в Україну є частиною ширшої стратегії Москви з підриву європейського безпекового порядку.

“Успіх в Україні надихне Путіна на подальшу агресію. Безкарність породжує нові злочини”, – додав Андрій Єрмак.

Водночас, за його словами, Україна на полі бою продемонструвала, що може бути цінним активом системи колективної безпеки. Збройні Сили України здобули унікальний бойовий досвід, а українська оборонна промисловість має великий потенціал і стрімко розвивається.

За його словами, допомога Україні в захисті та запобіганні подальшій агресії сприяє зміцненню європейської безпеки загалом, саме тому за дорученням президента Володимира Зеленського було створено Міжнародну робочу групу з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України.

Керівник Офісу Президента висловив переконання, що за два роки український народ продемонстрував, що здатний перемогти в цій війні, однак партнери мають підтримати Україну й надати необхідну допомогу.

“Усе, що потрібно, має відбуватися вчасно. Це історичний момент, це буде історичний ювілейний саміт у Вашингтоні. І це абсолютно правильно, як зазначив пан Расмуссен, це справді наша мета – запрошення в члени НАТО, тому що Україна потребує НАТО, а НАТО потрібна Україна”, – наголосив Андрій Єрмак.

Очільник Офісу Глави держави акцентував, що Україні потрібно надати достатньо озброєння й амуніції, і Україна захищатиме не лише себе, а й мир у Європі.

“Тому що вторгнення Путіна в Україну – це лише частина його стратегії. Будьте певні, він уже знає свою наступну мету. І якщо хтось каже про якісь загострення для нас, українців, це звучить трохи дивно, тому що не може бути більш загостреною ситуація в Україні, де мільйони людей живуть у стані війни”, – сказав Андрій Єрмак.

Андерс Фог Расмуссен зі свого боку додав, що за останні два роки партнери надали Україні безпрецедентну допомогу й підтримку, зокрема постачаючи зброю, але, з огляду на потужності Росії, цього недостатньо, і допомогу потрібно нарощувати.

“Ми повинні зробити набагато більше. Першим кроком має бути негайне зняття всіх обмежень на постачання зброї. Ми повинні постачати українцям не стільки, скільки потрібно, а скільки максимально можливо. Німеччина повинна надати ракети «Таурус», США повинні надати далекобійну зброю. Ми маємо якомога швидше доправити винищувачі, безпілотники та все, що потрібно українцям. Донині ми зробили достатньо, щоб Україна вижила. Те, що ми повинні зробити зараз, – це забезпечити те, що потрібно Україні для перемоги. Це має бути стратегія перемоги”, – переконаний Андерс Фог Расмуссен.

Ексгенсекретар НАТО додав, що, на його думку, настав час запросити Україну до НАТО, і Міжнародна робоча група працюватиме над аргументами, що переконають союзників у цьому.