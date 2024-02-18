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У Молдові біля кордону з Україною знову виявили уламки “шахеда”

Фрагменти безпілотника виявили у полі приблизно за 2 км від молдовсько-українського кордону.

У Молдові біля кордону з Україною знову виявили уламки “шахеда”
Фото: Прикордонна поліція Молдови

У Молдові виявили нові уламки безпілотника, схожого на БПЛА „Герань-2“, приблизно у тому ж місці, що й знайдені минулими вихідними, передає Укрінформ іх посиланням на місцеве видання NewsMaker і прикордонну поліцію Молдови.

"На півдні Молдови, неподалік кордону з Україною, виявили нові фрагменти дрона", - повідомила увечері 17 лютого прикордонна поліція.

"Близько 16:40 поблизу села Нова Етулія Вулканештського району було виявлено інші фрагменти безпілотника, схожого на БПЛА „Герань-2“. Інформацію передали компетентним органам, доступ до району, де виявили уламки безпілотника, обмежили", - заявили у прикордонній поліції.

Фрагменти безпілотника виявили у полі приблизно за 2 км від молдовсько-українського кордону та приблизно за 5 км від села.

Минулими вихідними у Молдові біля кордону з Україною виявили уламки "шахеда". У районі падіння уламків безпілотника обмежили доступ. Згодом на місці падіння уламків "шахеда" у Молдові знайшли бойову частину - 50 кг вибухівки.

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