Фрагменти безпілотника виявили у полі приблизно за 2 км від молдовсько-українського кордону.

У Молдові виявили нові уламки безпілотника, схожого на БПЛА „Герань-2“, приблизно у тому ж місці, що й знайдені минулими вихідними, передає Укрінформ іх посиланням на місцеве видання NewsMaker і прикордонну поліцію Молдови.

"На півдні Молдови, неподалік кордону з Україною, виявили нові фрагменти дрона", - повідомила увечері 17 лютого прикордонна поліція.

"Близько 16:40 поблизу села Нова Етулія Вулканештського району було виявлено інші фрагменти безпілотника, схожого на БПЛА „Герань-2“. Інформацію передали компетентним органам, доступ до району, де виявили уламки безпілотника, обмежили", - заявили у прикордонній поліції.

Фрагменти безпілотника виявили у полі приблизно за 2 км від молдовсько-українського кордону та приблизно за 5 км від села.

Минулими вихідними у Молдові біля кордону з Україною виявили уламки "шахеда". У районі падіння уламків безпілотника обмежили доступ. Згодом на місці падіння уламків "шахеда" у Молдові знайшли бойову частину - 50 кг вибухівки.