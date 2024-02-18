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Єрмак обговорив з главою МЗС Туреччини питання безпеки в Чорному морі

Також сторони обговорили реалізацію української Формули миру.

Єрмак обговорив з главою МЗС Туреччини питання безпеки в Чорному морі
Хакан Фідан
Фото: Твіттер Хакана Фідана

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що провів зустріч зі своїм “хорошим другом” міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

“Ми обговорили питання безпеки в Чорному морі та реалізацію української Формули миру. Вдячний за підтримку України”, – написав Єрмак.

Минулого тижня міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що понад 22 млн тонн вантажів різної номенклатури експортовано з початку роботи тимчасового коридору Чорним морем. З серпня 2023 року ним скористалися понад 700 суден.

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