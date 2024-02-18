Єрмак обговорив з главою МЗС Туреччини питання безпеки в Чорному морі

Також сторони обговорили реалізацію української Формули миру.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що провів зустріч зі своїм “хорошим другом” міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

“Ми обговорили питання безпеки в Чорному морі та реалізацію української Формули миру. Вдячний за підтримку України”, – написав Єрмак.

Минулого тижня міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що понад 22 млн тонн вантажів різної номенклатури експортовано з початку роботи тимчасового коридору Чорним морем. З серпня 2023 року ним скористалися понад 700 суден.