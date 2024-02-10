Понад 22 млн тонн вантажів різної номенклатури експортовано з початку роботи тимчасового коридору Чорним морем

Понад 22 мільйонів тонн вантажів різної номенклатури експортовано з початку роботи тимчасового коридору Чорним морем, який в світі називають “український коридор”, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
З серпня 2023 року цим коридором скористалися понад 700 суден.
Перевалка йде з трьох портів Великої Одеси – «Чорноморська», «Одеси» та «Південного». Міністр зазначив, що вночі ці порти знов були атаковані російськими дронами: є пошкодження інфраструктури для перевалки і знищене зерно.
Загалом, з 18 липня (останнього дня роботи “зернового коридору”) в результаті атак РФ на морські порти України пошкоджено майже 200 об’єктів портової інфраструктури, постраждало більше 26 цивільних осіб.
“Водночас, портовики досить швидко відновлюються. Сьогодні побачив це на власні очі. Більше того, щодня збільшують обсяги перевалки. Про це, а також про перспективи функцiонування обговорили на нарадах у трьох ключових портах України”, – повідомив міністр.
Він зазначив, що більше 22 мільйонів тонн за півроку – не межа. Модернізація як самих портів, так і супутньої інфраструктури – мережі автомобільних доріг та залізниці – при належній безпековій складовій дозволить збільшити обсяги щонайменше на чверть.
- У серпні 2023 року відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ Україна оголосила про «гуманітарний коридор» у Чорному морі, щоб звільнити кораблі, які застрягли в її портах після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і щоб обійти фактичну блокаду після того, як Росія відмовилася від угоди щодо дозволу Києву експортувати зерно.
- В 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня до 29 грудня 2023 року) Україна вже експортувала 17,932 млн т зернових та зернобобових культур.
- У січні 2024 року речник ВМС повідомив, що український "зерновий коридор" вийшов на свої довоєнні потужності: “Ми вже перетнули межу у 500 суден і понад 10 млн тонн вантажів”.