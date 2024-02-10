Понад 22 млн тонн вантажів різної номенклатури експортовано з початку роботи тимчасового коридору Чорним морем

Понад 22 мільйонів тонн вантажів різної номенклатури експортовано з початку роботи тимчасового коридору Чорним морем, який в світі називають “український коридор”, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

З серпня 2023 року цим коридором скористалися понад 700 суден.

Перевалка йде з трьох портів Великої Одеси – «Чорноморська», «Одеси» та «Південного». Міністр зазначив, що вночі ці порти знов були атаковані російськими дронами: є пошкодження інфраструктури для перевалки і знищене зерно.

Загалом, з 18 липня (останнього дня роботи “зернового коридору”) в результаті атак РФ на морські порти України пошкоджено майже 200 об’єктів портової інфраструктури, постраждало більше 26 цивільних осіб.

“Водночас, портовики досить швидко відновлюються. Сьогодні побачив це на власні очі. Більше того, щодня збільшують обсяги перевалки. Про це, а також про перспективи функцiонування обговорили на нарадах у трьох ключових портах України”, – повідомив міністр.

Він зазначив, що більше 22 мільйонів тонн за півроку – не межа. Модернізація як самих портів, так і супутньої інфраструктури – мережі автомобільних доріг та залізниці – при належній безпековій складовій дозволить збільшити обсяги щонайменше на чверть.