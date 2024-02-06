Зеленський обговорив з головою МЗС Португалії відновлення Житомирщини

Також сторони обговорили ситуацію на фронті та оборонну співпрацю між Україною та Португалією.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з португальською делегацією на чолі з головою МЗС Португалії Жуау Гомешем Кравіньо.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України Володимира Зеленського.

“Володимир Зеленський високо оцінив готовність Португалії долучитися до відбудови освітніх закладів Житомирщини та результати Форуму з відновлення області, який відбувся 5 лютого в Житомирі за участю міністра закордонних справ та міністра освіти Португальської Республіки”, - йдеться у повідомленні.

Також сторони обговорили ситуацію на фронті та оборонну співпрацю між Україною та Португалією. Йшлось, зокрема, про приєднання Португалії до авіаційної коаліції.

“Дякую за підтримку Української формули миру, усі пункти якої для нас дуже важливі. Зараз триває підготовка першого саміту на рівні лідерів, і я сподіваюся на участь Португалії”, – зауважив президент України.

Голова держави також вручив міністру закордонних справ Португалії орден Ярослава Мудрого ІІІ ступеня.