Україна долучилась до санкцій ЄС проти російського алмазного гіганта

Ще дев’ять країн долучились до рішення Ради Євросоюзу про санкції проти російського алмазодобувного гіганта "Алроса" .
Про це повідомив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, передає "Європейська правда".
Санкції, до яких доєднались також Україна та Молдова, запроваджені також проти генерального директора “Алроси” Павла Мариничева.
До цих санкцій також доєднались Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна, Молдова та Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія.
"Вони забезпечать відповідність своїх національних політик цьому рішенню Ради. Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", – наголосив Боррель.
- 3 січня Європейська Рада запровадила додаткові обмежувальні заходи проти групи компаній “Алроса” та її генерального директора Павла Олексійовича Мариничева.
- Цей крок доповнює заборону на імпорт російських алмазів, яка включена до 12-го пакету економічних та індивідуальних санкцій, прийнятого 18 грудня 2023 року.
- “Алроса” є найбільшою алмазовидобувною компанією в світі, яка належить російській державі та забезпечує понад 90% усього російського видобутку алмазів, і компанія є важливою частиною економічного сектора, який забезпечує значні доходи для уряду Російської Федерації.