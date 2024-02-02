ТОВ "Хоббіт хаус": безпека заради майбутнього

Модульні споруди можуть витримувати повітряну ударну хвилю тиском 100, 200 або навіть 300 кілопаскалів

Про компанію

ТОВ «Хоббіт хаус» — інноваційна українська виробничо-будівельна компанія, яка входить в групу, що займається виробництвом залізобетонних виробів більше 70 років.

Основна спеціалізація Компанії – виробництво фортифікаційних захисних залізобетонних модульних споруд для цивільного та військового використання. Даний проєкт втілюється спільно із заводами – виробниками в Києві, Харкові, Львові, Житомирі, Вінниці.

Фортифікаційні споруди від "Хоббіт хаус"

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія розробляла комплекси споруд у стилі казкових хоббітів для індивідуальних та корпоративних замовників, але під час війни швидко переорієнтувалася на виробництво залізобетонних укриттів найвищої якості.

Так, наприклад, укриття тип Фортеця має сертифікати відповідності як Наземне укриття. Конструкція пройшла випробування у натурі на полігоні и витримала прямі влучання зі стрілецької та потужної зброї.

Наші модульні споруди можуть витримувати повітряну ударну хвилю тиском 100, 200 або навіть 300 кілопаскалів, що втричі перевищує державний стандарт для укриттів цивільного захисту.

Споруди зсередини

В конструкції наземного укриття тип Фортеця, згідно до норм діючого ДСТУ, використовуються контрфорси. Стіни 300 мм також виконані згідно з нормами діючого ДБН. Зверху укриття закриває купольна конструкція, яка відома як найміцніша конструкція даху та набула широкого використання з часів Римської Імперії.

Як виглядає фортифікаційна споруда зсередини

Сьогодні понад 200 фортифікаційних споруд вже встановлені в різних куточках України. Наші клієнти: державні, комунальні, комерційні, обороні підприємства та військові. Всі вони були встановлені та надають укриття військовим та цивільним.

1 модуль (модель ХМ)

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