​Ukraine Facility: перший транш допомоги може надійти до України вже у березні

За виконання всіх умов і вимог підтримка в рамках програми надаватиметься щоквартально.

Перший транш із 50 мільярдів євро, які ЄС погодив Україні сьогодні в межах чотирирічної програми Ukraine Facility може надійти вже у перших числах березня.

Про це заявила Перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Ми розраховуємо отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні. Наразі Уряд працює над відповідною угодою про перехідне фінансування спільно з європейськими партнерами", – зазначила вона.

Чиновниця додала, що голосування щодо Ukraine Facility в Європейській раді – "це потужний сигнал про незмінну підтримку України з боку партнерів".

За словами міністерки, наступним етапом стане визначення фінальних умов програми в рамках тріалогу між Європейською радою, Єврокомісією та Європейським парламентом. Фінальний регламент має ухвалити Європарламент під час пленарної сесії, запланованої на 26-29 лютого 2024 року.

"Рішення Європейської ради також відображає позитивну оцінку підготовки Плану для Ukraine Facility, яка відбувається за координації Міністерства економіки. Після затвердження регламенту в Європарламенті, відповідні фінальні умови програми буде враховано у Плані. Коли документ буде затверджено Урядом, План буде передано на розгляд Європейській Комісії", – сказала Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що план для Ukraine Facility передбачає здійснення структурних реформ в державному секторі, проведення низки економічних реформ, спрямованих на розвиток бізнес-клімату та підприємництва, а також кроки для розвитку пріоритетних секторів, що можуть забезпечити швидке економічне зростання.

Підтримка в рамках програми Ukraine Facility Європейського Союзу надаватиметься щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ.

Сьогодні рішення про надання 50 млрд євро Україні прийняли на засіданні Євроради. Кошти надходитимуть до України протягом чотирьох років. На основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо Механізму з метою надання вказівок.

Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.