Європа втомилася не від України, а від Орбана, – Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск упевнений, що країни Європейського Союзу знайдуть аргументи, щоб переконати прем'єра Угорщини Віктора Орбана розблокувати фінансування для України в обсязі 50 млрд євро.

Про це він сказав журналістам перед початком спеціального саміту в Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Немає так званої проблеми втоми від України, а є проблема втоми від Віктора Орбана. Ми маємо вирішити стільки проблем, і звичайно, що нам сьогодні потрібно зміцнити нашу єдність навколо України", – зазначив Туск.

За його словами, він не може зрозуміти та прийняти цю "дуже дивну" та "дуже егоїстичну гру" від Орбана. Очільник польського уряду додав, що немає місця для компромісу щодо українського питання.

"Віктору Орбану вирішувати, чи є Угорщина частиною нашої спільноти, чи ні. Це – чорно-біла історія. Моя інтуїція підказує мені, що ми знайдемо якісь сильні аргументи, щоб зрештою переконати Орбана", – наголосив Туск.

"Українське питання – це екзистенційне питання не тільки для Польщі, а для всіх нас, і сьогоднішня позиція Віктора стосується безпеки. Це щось таке очевидне і водночас неприйнятне, тому ми повинні думати про всі можливі заходи та всі можливі наслідки в майбутньому, але, може, не сьогодні", – додав Туск.