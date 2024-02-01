Європа втомилася не від України, а від Орбана, – Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск упевнений, що країни Європейського Союзу знайдуть аргументи, щоб переконати прем'єра Угорщини Віктора Орбана розблокувати фінансування для України в обсязі 50 млрд євро.
Про це він сказав журналістам перед початком спеціального саміту в Брюсселі, пише "Європейська правда".
"Немає так званої проблеми втоми від України, а є проблема втоми від Віктора Орбана. Ми маємо вирішити стільки проблем, і звичайно, що нам сьогодні потрібно зміцнити нашу єдність навколо України", – зазначив Туск.
За його словами, він не може зрозуміти та прийняти цю "дуже дивну" та "дуже егоїстичну гру" від Орбана. Очільник польського уряду додав, що немає місця для компромісу щодо українського питання.
"Віктору Орбану вирішувати, чи є Угорщина частиною нашої спільноти, чи ні. Це – чорно-біла історія. Моя інтуїція підказує мені, що ми знайдемо якісь сильні аргументи, щоб зрештою переконати Орбана", – наголосив Туск.
"Українське питання – це екзистенційне питання не тільки для Польщі, а для всіх нас, і сьогоднішня позиція Віктора стосується безпеки. Це щось таке очевидне і водночас неприйнятне, тому ми повинні думати про всі можливі заходи та всі можливі наслідки в майбутньому, але, може, не сьогодні", – додав Туск.
- У червні минулого року Єврокомісія запропонувала збільшити бюджет ЄС на наступні чотири роки на 66 млрд євро, з яких 50 млрд передбачені для фінансової підтримки України. Цю ініціативу підтримав Європарламент. Згідно з нею, ЄС має створити Український фонд – новий інструмент обсягом у 50 млрд євро, передбачених на 2024-2027. Кошти повинні піти на відновлення України від наслідків російського вторгнення та бюджетні виплати.
- 14 грудня Орбан не підтримав надання Україні 50 млрд євро. Він заявив, що уряд країни не підтримає новий пакет допомоги ЄС для України, доки блок не виплатить усі заморожені для Угорщини кошти. Після цього лунала вимога про щорічний перегляд коштів.
- Деякі країни ЄС обурені позицією Угорщини, а Європарламент ухвалив рекомендаційну резолюцію, виконання якої може привести до втрати Будапештом права голосу при ухваленні рішень. Але в Єврокомісії поки не бачать можливості дійти до такого радикального кроку – принаймні поки це не підтримає більшість країн.
- 30 січня Орбан озвучив свою умову підтримки надання Україні допомоги.