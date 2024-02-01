У Брюсселі стартував саміт лідерів ЄС щодо виділення Україні 50 млрд євро. Що кажуть лідери

За даними The Guardian, досягти консенсусу з Угорщиною поки не вдалося.

Фото: EPA/UPG Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибуває на саміт, Брюссель, 1 лютого 2024 р.

У Брюсселі 1 лютого стартував саміт лідерів Євросоюзу, на якому мають розглянути надання Україні 50 млрд євро допомоги на наступні чотири роки. Проти цього рішення, як і раніше, виступає угорський прем'єр Віктор Орбан, пише The Guardian.

Помічники посадовців скаржилися, що Орбан не змінив свою позицію з грудня, коли уперше заблокував надання українцям допомоги. Один із посадовців, що говорив із журналістами анонімно, сказав, що вони "справді перебувають на роздоріжжі".

50 млрд євро – це фінансова допомога Україні з бюджету Євросоюзу. Це 17 млрд євро прямої допомоги, а решта – кредити, які Київ мав отримувати протягом наступних чотирьох років.

Для ухвалення надання цих коштів потрібні зміни до вже ухваленого бюджету ЄС, а на це треба згода всіх членів блоку.

Дипломати в Брюсселі наголошують, що Україна не залишиться без фінансування на військову техніку та боєприпаси, оскільки вони надходять через окремі країни-члени через Європейський фонд миру. Але вони стурбовані ліквідністю української економіки та сигналом про відсутність єдності.

Цей фонд ЄС у поєднанні з підтримкою Міжнародного валютного фонду та Європейського банку реконструкції та розвитку протягом повномасштабного вторгнення дозволяв платити зарплати вчителям, лікарям та іншим бюджетникам, а також фінансував відновлення понищених росіянами об'єктів.

Остання спроба перемогти Орбана в середу на зустрічі представників ЄС виявилася невдалою.

Фото: EPA/UPG угорський прем'єр Віктор Орбан

Одне джерело повідомило, що представник Угорщини, який виступав першим, сказав своїм колегам, що Угорщина "інтенсивно та конструктивно працює над вирішенням, яке було б прийнятним для всіх у межах MFF [багаторічної фінансової системи]".

Раніше Орбан заявив, що готовий зараз проголосувати за надання Україні коштів, якщо голосування за нові транші проходитимуть щороку. Таким чином Будапешт отримав би можливість тиснути на Брюссель кожного року, хоча Орбан не визнає, що це є спробою шантажу.

Фото: Charles Michele on X Переговори перед самітом лідерів ЄС

У середу вранці посли держав-членів запропонували проводити щорічні дебати, а не голосування за надання коштів Україні. У драфті офіційної угоди Європейська комісія зобов’язується щорічно переглядати впровадження механізму фінансування. На цій основі "Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо впровадження механізму з метою надання вказівок щодо підходу ЄС".

Невідомо, чи Орбан погодиться на це. За даними журналістів, посадовці розробили план Б, згідно з яким 26 держав-членів узгодять гроші поза бюджетом ЄС. Залучення грошей, суміш позик і державних внесків, таким чином є складнішим, у деяких випадках вимагає схвалення парламенту.

"Це не кінець світу, та ситуація дуже складна", – повідомив співрозмовник.

Під будівлею Європарламенту, де проходитиме зустріч, на мітинг зібралися фермери. За даними Brussel Times, участь у протесті взяли 1200 тракторів.

Тим часом в останні хвилини перед самітом керівники ЄС та лідери низки країн намагаються домовитися із Орбаном.

"Тривають консультації", – написав голова Євроради Шарль Мішель.

Що кажуть лідери ЄС

"Віктор точно хоче бути в центрі уваги кожного разу, коли ми тут, але так бути не повинно. Треба погодитися і дотримуватися цього. І, звісно, ми можемо переглядати прийняті нами рішення, але Україні потрібні довгострокові зобов’язання", – сказала прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, говорячи про свого угорського колегу.

Фото: EPA/UPG Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас

Фінський прем'єр Петтері Орпо зі свого боку наголосив на неприпустимості шантажу 26 країн-членів ЄС однією країною. Він сказав, що найкращим варіантом було б допомогти Україні голосами 27 держав, але якщо не вдасться, то треба бути готовим допомогти рішенням 16.

Фото: EPA/UPG Фінський прем'єр-міністр Петтері Орпо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що настав час ухвалювати рішення, цитує його Sky News.

"Я працюватиму дуже важко, щоб досягти згоди між всіма 27", – сказав він.

Фото: EPA/UPG Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибуває на саміт, 1 лютого 2024

Прем'єрка Латвії Евіка Сіліна наголосила, що є ціла низка питань, які потрібно вирішити спільно.

"Сьогодні ми бачимо фермерів на вулицях Брюсселя. І в європейському бюджеті є й інші питання, які потрібно вирішити спільними рішеннями, наприклад безпека кордонів, міграція та фермери. Тому я вважаю, що ми маємо зробити все можливе, щоб знайти рішення сьогодні та рухатися вперед також у інших питаннях", – сказала вона.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із відкритою критикою угорського колеги.

Фото: EPA/UPG Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск

"Я не можу зрозуміти, я не можу прийняти цю дуже дивну і дуже егоїстичну гру Віктора Орбана. І немає місця для компромісу щодо наших принципів, таких як верховенство права, і точно немає місця для компромісу щодо питання України", – сказав він.

Туск додав, що плану Б не існує: Орбан має вирішити, чи є Угорщина частиною спільноти, чи ні, наводить його цитату Deutsche Welle.

"Так чи інакше, ми знайдемо якесь рішення, з Орбаном чи без нього, щоб підтримати Україну", – заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.