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Євросоюз щороку проводитиме дебати щодо фінансування допомоги Україні

Рішення Ради Євросоюзу будуть ухвалюватися кваліфікованою більшістю голосів для ухвалення та внесення змін до програми Ukraine Facility.

Євросоюз щороку проводитиме дебати щодо фінансування допомоги Україні
Фото: facebook/Oleksandr Korniyenko

Лідери ЄС щороку проводитимуть дебати стосовно допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Рішення будуть ухвалюватися кваліфікованою більшістю голосів для ухвалення та внесення змін до програми Ukraine Facility.

Про це пише "Європейська правда" з з посиланням на висновки саміту ЄС.

"На основі річного звіту Єврокомісії про реалізацію програми для України Європейська рада щороку проводитиме дебати щодо реалізації програми з метою надання рекомендацій", ідеться в інформації.

Рішення про дебати щодо програми і можливий перегляд фінансової рамки через два роки, за повідомленнями ЗМІ, є компромісним з метою уникнути вето угорського прем’єра Віктора Орбана.

У документі зазначають, що всі рішення Ради Євросоюзу будуть ухвалюватися кваліфікованою більшістю голосів для ухвалення та внесення змін до програми, а також для затвердження та призупинення виплат на основі відповідних оцінок та пропозицій Єврокомісії.

За необхідності через два роки Європейська рада може запросити Єврокомісію внести пропозицію для розгляду в контексті нової багаторічної фінансової рамки.

  • Сьогодні, 1 лютого, всі 27 країн членів Євросоюзу погодилися на надання Україні 50 млрд євро. Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. Ці кошти передбачають надання 17 млрд євро прямої допомоги і 33 млрд у вигляді кредитів. Кошти мають надавати протягом чотирьох років для того, аби Україна могла платити зарплати бюджетникам та відновлювала понищені росіянами об'єкти.
  • Перший транш із 50 мільярдів євро, які ЄС погодив Україні сьогодні в межах чотирирічної програми Ukraine Facility може надійти вже у перших числах березня. 
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