Євросоюз щороку проводитиме дебати щодо фінансування допомоги Україні

Лідери ЄС щороку проводитимуть дебати стосовно допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Рішення будуть ухвалюватися кваліфікованою більшістю голосів для ухвалення та внесення змін до програми Ukraine Facility.
Про це пише "Європейська правда" з з посиланням на висновки саміту ЄС.
"На основі річного звіту Єврокомісії про реалізацію програми для України Європейська рада щороку проводитиме дебати щодо реалізації програми з метою надання рекомендацій", ідеться в інформації.
Рішення про дебати щодо програми і можливий перегляд фінансової рамки через два роки, за повідомленнями ЗМІ, є компромісним з метою уникнути вето угорського прем’єра Віктора Орбана.
У документі зазначають, що всі рішення Ради Євросоюзу будуть ухвалюватися кваліфікованою більшістю голосів для ухвалення та внесення змін до програми, а також для затвердження та призупинення виплат на основі відповідних оцінок та пропозицій Єврокомісії.
За необхідності через два роки Європейська рада може запросити Єврокомісію внести пропозицію для розгляду в контексті нової багаторічної фінансової рамки.
- Сьогодні, 1 лютого, всі 27 країн членів Євросоюзу погодилися на надання Україні 50 млрд євро. Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. Ці кошти передбачають надання 17 млрд євро прямої допомоги і 33 млрд у вигляді кредитів. Кошти мають надавати протягом чотирьох років для того, аби Україна могла платити зарплати бюджетникам та відновлювала понищені росіянами об'єкти.
- Перший транш із 50 мільярдів євро, які ЄС погодив Україні сьогодні в межах чотирирічної програми Ukraine Facility може надійти вже у перших числах березня.