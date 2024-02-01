Китай пригрозив Україні через внесення його компаній до "міжнародних спонсорів війни"

Понад десять китайських компаній внесли до списку "міжнародних спонсорів війни".

Китай пригрозив Україні погіршенням двосторонніх відносин через те, що Київ вніс 14 китайських компаній до списку "міжнародних спонсорів війни".

Про це пише Reuters із посиланням на два високопоставлені українські джерела.

Як йдеться в матеріалі, попередження озвучив минулого місяця китайський посол на зустрічі з урядовцями у Києві.

Одне із джерел зазначило, що, на думку посла, ситуація із чорним списком поженегативно вплинути на відносини країн. Проте також додало, що Китай не ставив перед Україною жодних умов чи "тимчасових рамок", а просто висловив свою точку зору.

Друге джерело припустило, що Пекін може пов'язати це із закупівлею Китаєм українського зерна, йдеться у статті. За даними Китай минулого року став другим імпортером української агропродукції серед усіх країн світу. Він придбав агротоварів на суму 2,22 млрд доларів.

Всього Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до списку 48 компаній з усього світу, включаючи 14 з Китаю. Їхня бізнес-діяльністьна думку Бюро, опосередковано допомагає або сприяє військовим зусиллям Росії.

Зокрема до списку входять такі гіганти як:

Alibaba Group;

Xiaomi Corporation;

Китайська національна морська нафтова корпорація;

Китайська корпорація будівництва залізниць.

Також у списку є компанії із США - 8, Франції - 4та Німеччини - 4.

До повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Китай був найбільшим торговим партнером України та залишається важливим споживачем українського зерна, соняшникової олії та залізної руди.