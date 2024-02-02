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До Києва прибула очільниця МЗС Канади. Країна започатковує коаліцію для повернення українських дітей

Канада працюватиме у цьому питанні з Мексикою, Бразилією та Катаром, а також країнами, які мають прямі відносини з Росією.

До Києва прибула очільниця МЗС Канади. Країна започатковує коаліцію для повернення українських дітей
Фото: EPA/UPG

До Києва прибула очільниця Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Як повідомив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, під час її візиту обговорять вільну торгівлю між Україною та Канадою, використання заморожених російських активів, військову допомогу, санкції, Формулу миру та повернення українських дітей, викрадених Росією.

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Очільниця Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі та очільник українського МЗС Дмитро Кулеба під час зустрічі в Києві
Фото: EPA/UPG
Очільниця Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі та очільник українського МЗС Дмитро Кулеба під час зустрічі в Києві

Зокрема, Жолі під час брифінгу з Кулебою анонсувала започаткування коаліції для повернення українських дітей, пише Укрінформ.

“Дітей забрали з власної домівки, від своїх родин і позбавили власної мови. Важливість повернення дітей не можна недооцінити. Це і є справа нашої людськості, саме тому сьогодні Канада й Україна започаткують коаліцію для повернення українських дітей”, – сказала Жолі.

За її словами, Канада інформуватиме всіх про те, "хто ці діти, і переконуватиме, щоби країни об’єднувалися навколо цього питання". Канада вестиме перемовини, зокрема, з Мексикою, Бразилією та Катаром.

Очільниця Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі в Києві
Фото: EPA/UPG
Очільниця Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі в Києві

Очільниця Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі та очільник українського МЗС Дмитро Кулеба під час зустрічі в Києві
Фото: EPA/UPG
Очільниця Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі та очільник українського МЗС Дмитро Кулеба під час зустрічі в Києві

Міністерка додала, що Оттава також працюватиме з тими країнами, які мають прямі відносини з Росією, щоби сприяти поверненню українських дітей додому.

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