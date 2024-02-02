До Києва прибула очільниця Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі.
Як повідомив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, під час її візиту обговорять вільну торгівлю між Україною та Канадою, використання заморожених російських активів, військову допомогу, санкції, Формулу миру та повернення українських дітей, викрадених Росією.
Зокрема, Жолі під час брифінгу з Кулебою анонсувала започаткування коаліції для повернення українських дітей, пише Укрінформ.
“Дітей забрали з власної домівки, від своїх родин і позбавили власної мови. Важливість повернення дітей не можна недооцінити. Це і є справа нашої людськості, саме тому сьогодні Канада й Україна започаткують коаліцію для повернення українських дітей”, – сказала Жолі.
За її словами, Канада інформуватиме всіх про те, "хто ці діти, і переконуватиме, щоби країни об’єднувалися навколо цього питання". Канада вестиме перемовини, зокрема, з Мексикою, Бразилією та Катаром.
Міністерка додала, що Оттава також працюватиме з тими країнами, які мають прямі відносини з Росією, щоби сприяти поверненню українських дітей додому.
Welcome to Ukraine, @MelanieJoly!— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 2, 2024
Canada is a close friend and ally who provides long-term support.
We focused on Ukraine-Canada free trade, the use of frozen Russian assets, military aid, sanctions, the Peace Formula, and the return of Ukrainian children kidnapped by Russia. pic.twitter.com/jZq1cUGday
- Канада запропонувала створити міжнародну коаліцію країн, яка сприятиме поверненню українських дітей, депортованих чи примусово переміщених Росією з тимчасово окупованих територій України, ще торік у жовтні.
- Незаконне переміщення та депортація наших дітей росіяни практикують з 2014 року. Це одна з п’яти головних ознак геноциду, тому в Офісі Генпрокурора України працюють, аби довести цю складову злочину.
- Після 24 лютого 2022 року вивезення з подальшим швидким "усиновленням" або переданням під опіку до російських родин набрало обертів.
- Генеральний прокурор України Андрій Костін вчора заявив, що українські правоохоронці у своїх провадженнях перевіряють інформацію про понад 19,5 тисяч дітей, яких Росія примусово вивезла, прикриваючись гуманітарними мотивами.
- Торік у березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію РФ.