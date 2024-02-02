Канада працюватиме у цьому питанні з Мексикою, Бразилією та Катаром, а також країнами, які мають прямі відносини з Росією.

До Києва прибула очільниця Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Як повідомив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, під час її візиту обговорять вільну торгівлю між Україною та Канадою, використання заморожених російських активів, військову допомогу, санкції, Формулу миру та повернення українських дітей, викрадених Росією.

Фото: EPA/UPG Очільниця Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі та очільник українського МЗС Дмитро Кулеба під час зустрічі в Києві

Зокрема, Жолі під час брифінгу з Кулебою анонсувала започаткування коаліції для повернення українських дітей, пише Укрінформ.

“Дітей забрали з власної домівки, від своїх родин і позбавили власної мови. Важливість повернення дітей не можна недооцінити. Це і є справа нашої людськості, саме тому сьогодні Канада й Україна започаткують коаліцію для повернення українських дітей”, – сказала Жолі.

За її словами, Канада інформуватиме всіх про те, "хто ці діти, і переконуватиме, щоби країни об’єднувалися навколо цього питання". Канада вестиме перемовини, зокрема, з Мексикою, Бразилією та Катаром.

Фото: EPA/UPG Очільниця Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі в Києві

Фото: EPA/UPG Очільниця Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі та очільник українського МЗС Дмитро Кулеба під час зустрічі в Києві

Міністерка додала, що Оттава також працюватиме з тими країнами, які мають прямі відносини з Росією, щоби сприяти поверненню українських дітей додому.

Welcome to Ukraine, @MelanieJoly!



Canada is a close friend and ally who provides long-term support.



We focused on Ukraine-Canada free trade, the use of frozen Russian assets, military aid, sanctions, the Peace Formula, and the return of Ukrainian children kidnapped by Russia. pic.twitter.com/jZq1cUGday — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 2, 2024