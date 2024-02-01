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МЗС Фінляндії ліквідовує департамент, який відповідав за Росію

Росія переходить у відділ Азії та Океанії.

МЗС Фінляндії ліквідовує департамент, який відповідав за Росію
Фото: Пресслужба МВС Фінляндії

Міністерство закордонних справ Фінляндії в рамках реформи вирішило ліквідувати департамент, який відповідав за Росію. 

Про це ідеться на сайті відомства.

Під час реформи, яка розпочалася на основі урядової програми прем'єр-міністра Петтері Орпо ще восени 2023 року, Міністерство закордонних справ перейде до однієї групи управління під керівництвом міністрів.

Залишиться три регіональні відділи: євроатлантичний відділ, відділ Азії та Океанії і відділ Африки, Близького Сходу і Латинської Америки.

Нова структура регіональних департаментів краще відображає поточну ситуацію і ставить, серед іншого, всі країни-члени НАТО і країни найближчого оточення ЄС під відповідальність одного і того ж департаменту. Ця зміна враховує посилення курсу України на ЄС.

Відправною точкою реформи Міністерства закордонних справ є зміни, що відбулися в зовнішній політиці та політиці безпеки Фінляндії. Різке погіршення міжнародного операційного середовища та геополітичні проблеми вимагають від Фінляндії здійснення сильного зовнішньополітичного впливу.

"Росія переходить у відділ Азії та Океанії. Ресурси та інвестиції зосереджені в стратегічно важливих для Фінляндії країнах", – зазначили у МЗС.

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