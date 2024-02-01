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Ізраїльський Моссад має новий план звільнення заручників: день перемир’я в обмін на одного бранця

Пропонується угода про призупинення вогню на 35 днів і звільнення 35 заручників. Загалом у Смузі Гази ще перебуває 136 полонених.

Ізраїльський Моссад має новий план звільнення заручників: день перемир’я в обмін на одного бранця
Керівник Моссаду, зовнішньої розвідки Ізраїлю, Девід Барнеа
Фото: jpost.com

Керівник Моссаду (зовнішньої розвідки Ізраїлю) Девід Барнеа представив військовому кабінету план потенційної угоди з ХАМАСом про звільнення заручників із дев’яти пунктів, пише Time of Israel з посиланням на Channel 12.

У Смузі Гази бойовики все ще утримують 136 заручників, зазначає видання.

Пропонується, що на першому етапі угоди буде звільнено 35 заручників в обмін на 35-денне перемир’я − один день перемир’я на кожного заручника. Йдеться про звільнення жінок, хворих, поранених і літніх осіб.

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Перемир’я можуть продовжити ще на тиждень, аби дати можливість відбутися перемовинам щодо другого етапу звільнення. Тоді пропонують звільняти, зокрема, членів загонів цивільної оборони та заручників-чоловіків, яких ХАМАС вважає комбатантами.

Водночас кількість палестинських ув’язнених в ізраїльських в’язницях, які мають бути звільнені, ще не визначена. Ізраїль готовий відпустити велику кількість “легких злочинців”, щоб залишити тих хто відбуває покарання за важчі злочини. Зі свого боку ХАМАС наполягає на звільненні “якісних” в’язнів.

  • Тиждень тому Reuters написав, що Ізраїль і ХАМАС ведуть інтенсивні переговори про місячне перемир’я. Бойовики нібито прагнуть "пакетної угоди", яка передбачає постійне припинення вогню, проте Ізраїль намагається вести переговори поетапно. Йшлося про звільнення різних категорій ізраїльських заручників – від цивільних осіб до солдатів – в обмін на припинення бойових дій, звільнення палестинських в'язнів і надання більшої допомоги Газі.
  • Тоді ж стало відомо, що директор ЦРУ Вільям Бернс та його ізраїльський колега незабаром зустрінуться з офіційними особами Катару для перемовин про звільнення заручників. 
  • Перед цим у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Ізраїль пропонує призупинити бойові дії у Смузі Гази на два місяці для звільнення всіх заручників
  • У листопаді минулого року під час перемир’я звільнили 110 ізраїльтян та громадян інших країн в обмін на 240 палестинських жінок і дітей, які утримувалися в ізраїльських в'язницях.
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