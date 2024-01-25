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Голова ЦРУ допомагає звільнити заручників, яких утримує ХАМАС, - ЗМІ

В Газі досі утримують більше 100 заручників.

Голова ЦРУ допомагає звільнити заручників, яких утримує ХАМАС, - ЗМІ
Директор ЦРУ Вільям Бернс
Фото: EPA/UPG

Директор ЦРУ Вільям Бернс та його ізраїльський колега найближчими днями зустрінуться з офіційними особами Катару. Зустріч має допомогти звільнити заручників, яких ХАМАС утримує в Газі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Уточнюється, що на вихідних Бернс і голова ізраїльської розвідки Моссад Девід Барнеа зустрінуться з прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані в Європі. 

Крім того, у зустрічі візьме часть глава єгипетської розвідки Аббас Камель.

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Таким чином адміністрація Байдена намагається сприяти звільненню понад 100 заручників, яких ХАМАС захопив 7 жовтня.

Раніше керівники розвідок США та Ізраїлю вже зустрічалися з офіційними особами Катару та Єгипту. Внаслідок цього було звільнено понад 100 заручників.

  • Ізраїль пропонує призупинити бойові дії у Смузі Гази на два місяці для звільнення всіх заручників.

  • Під час тижневого перемир'я наприкінці листопада звільнили 110 ізраїльтян та громадян інших країн в обмін на 240 палестинських жінок і дітей, які утримувалися в ізраїльських в'язницях.

  • У Газі досі утримуються понад 130 заручників. За інформацією Ізраїлю, кілька десятків заручників загинули або 7 жовтня, або протягом кількох тижнів після нападу ХАМАСу.

  • Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочинає новий великий наступ на західну частину Хан-Юніса на півдні Сектору Гази. Наразі там тривають запеклі бої.
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