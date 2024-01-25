Голова ЦРУ допомагає звільнити заручників, яких утримує ХАМАС, - ЗМІ

В Газі досі утримують більше 100 заручників.

Директор ЦРУ Вільям Бернс та його ізраїльський колега найближчими днями зустрінуться з офіційними особами Катару. Зустріч має допомогти звільнити заручників, яких ХАМАС утримує в Газі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Уточнюється, що на вихідних Бернс і голова ізраїльської розвідки Моссад Девід Барнеа зустрінуться з прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані в Європі.

Крім того, у зустрічі візьме часть глава єгипетської розвідки Аббас Камель.

Таким чином адміністрація Байдена намагається сприяти звільненню понад 100 заручників, яких ХАМАС захопив 7 жовтня.

Раніше керівники розвідок США та Ізраїлю вже зустрічалися з офіційними особами Катару та Єгипту. Внаслідок цього було звільнено понад 100 заручників.