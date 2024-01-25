Ердоган затвердив ратифікацію Туреччиною вступу Швеції до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Протокол про вступ Швеції до НАТО опублікували ввечері 25 січня в офіційному віснику Туреччини. Це означає, що він набув чинності.

Таким чином, схвалення Туреччиною вступу Швеції до НАТО повністю завершено.

Швеція ще 2022 року подала свою заявку на вступ до НАТО. З того часу її ратифікували всі країни-члени Альянсу, крім Угорщини та Туреччини. Туреччина звинуватила Швецію у "допомозі курдським терористам" і відмовлялася схвалювати вступ Швеції до НАТО.

Раніше Ердоган заявляв, що немає точних термінів схвалення Туреччиною вступу Швеції до НАТО. Але вже 23 жовтня цього року він підписав протокол про вступ Швеції до Альянсу. Через два дні цей протокол підписав спікер турецького парламенту.

Проте вже наступного дня з'явилася інформація, що правляча партія Туреччини "Партія справедливості та розвитку" (ПСР) ймовірно планує відкласти голосування за вступ Швеції до НАТО до кінця року через акції зі спаленням Корану.

Голова Комітету із закордонних справ Великих національних зборів Туреччини опісля заявив, що не спішитиме із обговоренням ратифікації заявки Швеції.

Наприкінці минулого місяця очільник МЗС Туреччини висловив припущення про орієнтовний термін вступу Швеції до НАТО. Він сказав, що Швеція зможе стати членом Альянсу "протягом кількох тижнів”.

Комітет із закордонних справ парламенту Туреччини на засіданні у вівторок, 26 грудня, підтримав ратифікацію протоколу про вступ Швеції в Північноатлантичний Альянс.

Парламент Туреччини 23 січня затвердив протокол вступу Швеції до НАТО. Тепер його скерують на підпис Ердогану. Опісля документ передадуть до Вашингтону на зберігання у Державному департаменті США.

Таким чином останньою державою, яка має ратифікувати заявку Стокгольма, залишиться Угорщина.