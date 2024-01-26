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Конституційна рада Франції скасувала праві норми закону про мігрантів

Йдеться, зокрема, про обмеження на возз’єднання сімей і дозвіл на проживання студентів, а також визнання нелегального проживання у країні злочином. 

Конституційна рада Франції скасувала праві норми закону про мігрантів
Мітинг проти закону про мігрантів у Парижі, 25 січня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Частини оскаржуваного нового імміграційного закону Франції суперечать Конституції та мають бути скасовані.

Про це заявила Конституційна рада Франції, пише The Guardian.

Рада вчора скасувала близько половини статей закону. Йдеться, зокрема, про обмеження на возз’єднання сімей і дозвіл на проживання студентів, а також визнання нелегального проживання у Франції злочином. Окрім того, частково відхилено встановлення імміграційних квот парламентом.

“Рада підтримала більшу частину законопроєкту уряду президента Еммануеля Макрона, але засудила суперечливі доповнення, внесені під тиском правих і ультраправих”, − зазначає видання.

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Суд відхилив 32 з 86 поправок через те, що вони не стосувалися предмета закону. Однак пізніше ці норми можуть бути прийняті як частина іншого законодавства.

Міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен привітав це рішення, підкресливши, що всі урядові норми визнали конституційними.

Водночас президент ультраправої партії “Національне об’єднання” Джордан Барделла назвав рішення “переворотом суддів за підтримки президента”. Він закликав провести референдум щодо імміграції.

Мітинг проти закону про імміграцію у Парижі, 25 січня 2024 року
Фото: EPA/UPG
Мітинг проти закону про імміграцію у Парижі, 25 січня 2024 року

Конституційна рада Франції
Фото: EPA/UPG
Конституційна рада Франції

  • Нове імміграційне законодавство парламент Франції схвалив у грудні. Закон містив стільки жорстких заходів, що ультраправа Марін Ле Пен заявила назвала його схвалення “ідеологічною перемогою” її власних антиімміграційних платформ.
  • Закон зменшував доступ до соціальних виплат для іноземців, посилював правила для іноземних студентів, запроваджував міграційні квоти, ускладнював можливість для дітей негромадян, народжених у Франції, стати французами, і встановлював, що особи з подвійним громадянством, засуджені за серйозні злочини проти поліції, можуть втратити французьке громадянство.
  • Напередодні засідання Конституційної ради у Франції відбулося 160 маршів проти міграційного закону, зокрема, у Парижі, Ліоні, Нанті, Бордо та Ліллі. Участь у мітингах взяли 75 тисяч осіб.
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