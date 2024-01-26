Йдеться, зокрема, про обмеження на возз’єднання сімей і дозвіл на проживання студентів, а також визнання нелегального проживання у країні злочином.

Мітинг проти закону про мігрантів у Парижі, 25 січня 2024 року

Частини оскаржуваного нового імміграційного закону Франції суперечать Конституції та мають бути скасовані.

Про це заявила Конституційна рада Франції, пише The Guardian.

Рада вчора скасувала близько половини статей закону. Йдеться, зокрема, про обмеження на возз’єднання сімей і дозвіл на проживання студентів, а також визнання нелегального проживання у Франції злочином. Окрім того, частково відхилено встановлення імміграційних квот парламентом.

“Рада підтримала більшу частину законопроєкту уряду президента Еммануеля Макрона, але засудила суперечливі доповнення, внесені під тиском правих і ультраправих”, − зазначає видання.

Суд відхилив 32 з 86 поправок через те, що вони не стосувалися предмета закону. Однак пізніше ці норми можуть бути прийняті як частина іншого законодавства.

Міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен привітав це рішення, підкресливши, що всі урядові норми визнали конституційними.

Водночас президент ультраправої партії “Національне об’єднання” Джордан Барделла назвав рішення “переворотом суддів за підтримки президента”. Він закликав провести референдум щодо імміграції.

Фото: EPA/UPG Мітинг проти закону про імміграцію у Парижі, 25 січня 2024 року

Фото: EPA/UPG Конституційна рада Франції