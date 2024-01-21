Сьогодні у всій Франції відбулися демонстрації проти жорсткого закону про міграцію. На вулиці країни вийшли 75 тисяч осіб.
Про це пише BFMTV.
На неділю було заплановано понад 160 маршів. У Парижі участь у них взяли 16 тисяч осіб. Протести відбулися у Парижі, Ліоні, Нанті, Бордо та Ліллі.
Зазначимо, 25 січня Конституційна рада оголосить висновок щодо конституційності закону.
“Цей закон є порушенням французьких принципів прав на землю з 1789 року та принципів універсальності соціального захисту з 1945 року”, − заявила генеральний секретар профспілки CGT (General Confederation of Labour) Софі Біне.
Колишній міністр юстиції Жак Тубон вважає, що закон є “дрейфом у бік ультраправих”.
Forte mobilisation à #Paris contre la loi immigration de Gérald #Darmanin.— Clément Lanot (@ClementLanot) January 21, 2024
Plusieurs milliers de manifestants vont défiler jusqu’aux Invalides. pic.twitter.com/hTfa2UefZE
- Нове імміграційне законодавство парламент Франції схвалив у грудні. Закон містить стільки жорстких заходів, що ультраправа Марін Ле Пен заявила назвала його схвалення “ідеологічною перемогою” її власних антиімміграційних платформ.
- Закон зменшив доступ до соціальних виплат для іноземців, посилив правила для іноземних студентів, запровадив міграційні квоти, ускладнив можливість для дітей негромадян, народжених у Франції, стати французом, і постановив, що особи з подвійним громадянством, засуджені за серйозні злочини проти поліції, можуть втратити французьке громадянство.
- Уряд тодішньої прем’єрки Елізабет Борн заявив зі свого боку, що законопроєкт також містить ліберальні заходи, такі як легалізація нелегальних працівників у секторах з дефіцитом робочої сили, зокрема в будівельній індустрії, секторах охорони здоров’я та догляду, а також у готелях і ресторанах.