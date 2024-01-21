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Франція протестувала проти “ультраправого закону Маркона про міграцію”

На вулиці країни сьогодні вийшли 75 тисяч осіб.

Франція протестувала проти “ультраправого закону Маркона про міграцію”
Фото: EPA/UPG

Сьогодні у всій Франції відбулися демонстрації проти жорсткого закону про міграцію. На вулиці країни вийшли 75 тисяч осіб.

Про це пише BFMTV.

На неділю було заплановано понад 160 маршів. У Парижі участь у них взяли 16 тисяч осіб. Протести відбулися у Парижі, Ліоні, Нанті, Бордо та Ліллі.

Зазначимо, 25 січня Конституційна рада оголосить висновок щодо конституційності закону. 

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“Цей закон є порушенням французьких принципів прав на землю з 1789 року та принципів універсальності соціального захисту з 1945 року”, − заявила генеральний секретар профспілки CGT (General Confederation of Labour) Софі Біне.

Колишній міністр юстиції Жак Тубон вважає, що закон є “дрейфом у бік ультраправих”. 

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

  • Нове імміграційне законодавство парламент Франції схвалив у грудні. Закон містить стільки жорстких заходів, що ультраправа Марін Ле Пен заявила назвала його схвалення “ідеологічною перемогою” її власних антиімміграційних платформ.
  • Закон зменшив доступ до соціальних виплат для іноземців, посилив правила для іноземних студентів, запровадив міграційні квоти, ускладнив можливість для дітей негромадян, народжених у Франції, стати французом, і постановив, що особи з подвійним громадянством, засуджені за серйозні злочини проти поліції, можуть втратити французьке громадянство.
  • Уряд тодішньої прем’єрки Елізабет Борн заявив зі свого боку, що законопроєкт також містить ліберальні заходи, такі як легалізація нелегальних працівників у секторах з дефіцитом робочої сили, зокрема в будівельній індустрії, секторах охорони здоров’я та догляду, а також у готелях і ресторанах.
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