На вулиці країни сьогодні вийшли 75 тисяч осіб.

Сьогодні у всій Франції відбулися демонстрації проти жорсткого закону про міграцію. На вулиці країни вийшли 75 тисяч осіб.

Про це пише BFMTV.

На неділю було заплановано понад 160 маршів. У Парижі участь у них взяли 16 тисяч осіб. Протести відбулися у Парижі, Ліоні, Нанті, Бордо та Ліллі.

Зазначимо, 25 січня Конституційна рада оголосить висновок щодо конституційності закону.

“Цей закон є порушенням французьких принципів прав на землю з 1789 року та принципів універсальності соціального захисту з 1945 року”, − заявила генеральний секретар профспілки CGT (General Confederation of Labour) Софі Біне.

Колишній міністр юстиції Жак Тубон вважає, що закон є “дрейфом у бік ультраправих”.

Forte mobilisation à #Paris contre la loi immigration de Gérald #Darmanin.



Plusieurs milliers de manifestants vont défiler jusqu’aux Invalides. pic.twitter.com/hTfa2UefZE — Clément Lanot (@ClementLanot) January 21, 2024

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG