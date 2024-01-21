Роспропаганда поширює фейки про поліцію в Україні, – Центр протидії дезінформації

Ворожі TG-канали розповсюджують інформацію про те, що Нацполіції начебто дозволили розганяти мітинги за допомогою зброї та сльозогінного газу.

Російські Telegram-канали розповсюджують інформацію про те, що співробітникам Нацполіції України в умовах "соціальної напруженості" начебто дозволили "використовувати для розгону будь-яких мітингів травматичну зброю, гумові палиці та сльозогінний газ".

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

За повідомленням, як доказ пропагандисти поширюють фото відповідного наказу, який начебто був підписаний очільником МВС.

Проте ЦПД спростував цю інформацію.

"Верифікувавши інформацію в речниці МВС Марʼяни Реви, Центр повідомляє, що так званий документ є фейковим, як і його зміст", – наголосили у Центрі.

Зокрема, "наказ" не відповідає вимогам офіційного діловодства.

Крім того, всі правила та підстави застосування спецзасобів чітко прописані у Законі "Про Національну поліцію" ст. 45 "Застосування спеціальних засобів".

У Центрі протидії дезінформації додають, що, поширюючи такі фейки, ворог намагається дискредитувати правоохоронні органи України.

Роспропаганда активно поширює фейки