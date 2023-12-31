Гетманцев: Інформація про новий податок – фейк

У мережі пошири інформацію про те, що перерахування на рахунок кожної особи буде обкладатися податком 18%.

Голова податкового комітету Верховної ради Данило Гетманцев спростував фейк про намір обкладати українців новим податком 18 відсотків.

"Черговий експерт у звичній спробі пошуку дешевого хайпу написав у себе в Facebook, що кожне перерахування на рахунок кожної особи відповідно до затвердженої урядом нацстратегії доходів буде обкладатися податком 18%... Знаючи відповідь, сам ще раз перечитав стратегію. Передбачувано не знайшов", – написав Гетманцев.

Також чиновник закликав не довіряти неперевіреній інформації.

На днях Кабінет міністрів затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки. Це було одним із структурних "маяків" для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Згодом директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін заявив, що урядова стратегія нібито передбачає появу нового податку для українців.

За його словами, будь-які надходження на картку фізичної особи нібито будуть оподатковуватися 18%.

Що таке Національна стратегія доходів

"Національна стратегія доходів" (НСД) визначатиме, як держава буде жити наступні шість років та фінансувати свої потреби, зменшуючи залежність від партнерів.

Це план, до якого уряд закладає подальші реформи податкової та митної систем і завдяки якому Україна має стати більш фінансово незалежною.

Непопулярні рішення, зокрема щодо підвищення податків, держава ухвалюватиме лише після створення відповідних умов. Передусім уряд має зробити два кроки.

Перший – забезпечити конфіденційність та деперсоніфікацію даних про платників податків і перенесення їх адміністрування в Мінфін.

– забезпечити конфіденційність та деперсоніфікацію даних про платників податків і перенесення їх адміністрування в Мінфін. За місяць до ухвалення документа в Мінфіні пояснювали, що в межах реалізації стратегії планують забрати у ДПС можливість "бачити", яка компанія стоїть за тим чи іншим податковим номером.

Другий крок – запровадити ризикоорієнтовані підходи в роботі ДПС, які мають лягти в основу діяльності цього органу. Цей захід передбачатиме зміни в організаційній структурі податкової та запровадження ІТ-рішень для автоматизації управління податковими ризиками.

– запровадити ризикоорієнтовані підходи в роботі ДПС, які мають лягти в основу діяльності цього органу. Цей захід передбачатиме зміни в організаційній структурі податкової та запровадження ІТ-рішень для автоматизації управління податковими ризиками. Крім того, у документі йдеться про посилення доброчесності ДПС. Створення позитивного іміджу цього органу називається одним з пріоритетних напрямків реформи податкового адміністрування.

Після змін у роботі ДПС держава перейде до підвищення податків. Зокрема, це:

Заборона спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб. Третю групу об'єднають з другою, а для юридичних осіб, які на ній перебувають, протягом трьох років будуть поступово підвищувати ставку податку до 18%.

Підвищення ставок спрощеної системи для фізосіб-підприємців. Для ФОПів, які перебувають на другій і третій групах (а після реформи – на об'єднаній другій групі), запровадять диверсифіковані ставки – від 3% до 17% від доходу залежно від виду діяльності.

Звуження першої групи спрощеної системи. Кількість видів діяльності, якими можна займатися на спрощеній системі оподаткування, звузять. Єдиний податок для першої групи переглянуть: замість фіксованої суми підприємці будуть платити відсоток від доходу.

Усіх "спрощенців" зобов'яжуть користуватися РРО та вести облік походження товарів.

Реформа системи податкових пільг та знижок. Отримувати відшкодування сплаченого податку пропонують за витрати на самостійне поліпшення житлових умов, власну справу, лікування, освіту.

Підвищення акцизів на пальне, алкоголь, тютюнові вироби до мінімального рівня ставок, який діє в ЄС.

Підвищити ставки оподаткування екологічним податком викидів вуглецю (цей захід планується реалізувати після завершення війни).

Крім того, реформа також чекає і на митницю.